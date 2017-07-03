День Республики: как минчане празднуют 3 июля
В День Независимости места гуляний в белорусской столице расположились в каждом районе. Смотрите видео Sputnik о том, как проводят праздник белорусы в центре Минска.
В День Независимости места гуляний в белорусской столице расположились в каждом районе. Смотрите видео Sputnik о том, как проводят праздник белорусы в центре Минска.
День Независимости — главный государственный праздник в Беларуси — отмечают 3 июля, в день освобождения Минска от
Самые массовые гуляния на 3 июля — в столице: тысячи минчан вышли отметить День Независимости на площадки во всех районах города. Главное место в 2017-м — площадка у Дворца Спорта, где проходит ярмарка «Город мастеров», а все желающие могут угоститься шашлыками или послушать концерт.
Гуляют и в столичных парках: например, в парке имени Горького в День Независимости организовали небольшой концерт с участием заслуженных и народных коллективов Беларуси.
Отдохнуть и хорошо провести время в этот день могут не только взрослые, но и дети: для самых маленьких белорусов на площадках организованы специальные детские зоны — с игрушками, надувными аттракционами и другими развлечениями.