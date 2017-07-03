Генсек НАТО Столтенберг 10 июля посетит Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 июля 2017 года посетит Украину.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 июля 2017 года посетит Украину.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в понедельник, 3 июля, передает корреспондент
«Уже через неделю, 10 июля в Киев прибудет генеральный секретарь НАТО Столтенберг и у нас предусмотрена встреча», — сказал Парубий.
Он отметил, что будут подниматься вопросы перспектив вхождения Украины в Альянс.
Напомним, ранее генсек НАТО заявлял, что Альянс продолжит политическую поддержку и сотрудничество с Украиной. Столтенберг также подчеркнул, что чрезвычайно важно рассказывать мировому сообществу и общественности о действиях России против Украины.
«Все, что происходит в Украине, будет всегда находиться на первых позициях повестки дня Альянса», — сказал он.
Кроме того, он отмечал, что НАТО намерено продолжать оказывать помощь Украине в усилении киберзащиты на фоне масштабной хакерской атаки 27 июня 2017 года.