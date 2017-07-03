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18:09 (мск), источник: Капитал

Генсек НАТО Столтенберг 10 июля посетит Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 июля 2017 года посетит Украину.

Источник: Капитал

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в понедельник, 3 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

«Уже через неделю, 10 июля в Киев прибудет генеральный секретарь НАТО Столтенберг и у нас предусмотрена встреча», — сказал Парубий.

Он отметил, что будут подниматься вопросы перспектив вхождения Украины в Альянс.

Напомним, ранее генсек НАТО заявлял, что Альянс продолжит политическую поддержку и сотрудничество с Украиной. Столтенберг также подчеркнул, что чрезвычайно важно рассказывать мировому сообществу и общественности о действиях России против Украины.

«Все, что происходит в Украине, будет всегда находиться на первых позициях повестки дня Альянса», — сказал он.

Кроме того, он отмечал, что НАТО намерено продолжать оказывать помощь Украине в усилении киберзащиты на фоне масштабной хакерской атаки 27 июня 2017 года.

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