Генсек НАТО Столтенберг 10 июля посетит Украину

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в понедельник, 3 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

«Уже через неделю, 10 июля в Киев прибудет генеральный секретарь НАТО Столтенберг и у нас предусмотрена встреча», — сказал Парубий.

Он отметил, что будут подниматься вопросы перспектив вхождения Украины в Альянс.

Напомним, ранее генсек НАТО заявлял, что Альянс продолжит политическую поддержку и сотрудничество с Украиной. Столтенберг также подчеркнул, что чрезвычайно важно рассказывать мировому сообществу и общественности о действиях России против Украины.

«Все, что происходит в Украине, будет всегда находиться на первых позициях повестки дня Альянса», — сказал он.

Кроме того, он отмечал, что НАТО намерено продолжать оказывать помощь Украине в усилении киберзащиты на фоне масштабной хакерской атаки 27 июня 2017 года.