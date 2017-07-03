Вице-министром образования Узбекистана назначен 22-летний юноша

По информации СМИ, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заметил Сайдуллаева, когда последний выступал на съезде со своими предложениями о перспективе изучения иностранных языков в Узбекистане. После этого глава Узбекистана решил дать молодому человеку шанс проявить себя и назначил его на должность замминистра.

Алишер Сайдуллаев родился 11 июля 1994 года, отмечают СМИ.