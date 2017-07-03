Вице-министром образования Узбекистана назначен 22-летний юноша
АСТАНА, 3 июл — Sputnik. Заместителем министра народного образования Узбекистана назначен 22-летний Алишер Сайдуллаев, сообщил Sputnik Узбекистан со ссылкой на сайт «Калампир».
АСТАНА, 3 июл — Sputnik. Заместителем министра народного образования Узбекистана назначен 22-летний Алишер Сайдуллаев, сообщил Sputnik Узбекистан со ссылкой на сайт «Калампир».
По информации СМИ, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заметил Сайдуллаева, когда последний выступал на съезде со своими предложениями о перспективе изучения иностранных языков в Узбекистане. После этого глава Узбекистана решил дать молодому человеку шанс проявить себя и назначил его на должность замминистра.
Алишер Сайдуллаев родился 11 июля 1994 года, отмечают СМИ.