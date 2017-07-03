В Раде предлагают запретить гастроли российских артистов

Инициаторы законопроекта — Олег Осуховский, Михаил Головко, Юрий Левченко и Андрей Ильенко.

«С целью обеспечения безопасности украинских гастролеров целесообразно запретить проведение гастрольных мероприятий гастролерами, которые являются гражданами или резидентами Украины, на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории», — отмечается в пояснительной записке.

Документ вводит изменения в закон «О гастрольных мероприятиях в Украине», запрещая украинским артистам выступать в России и на «оккупированных территориях», а российским, соответственно — в Украине и на «оккупированных территориях».

Прописан и ряд исключений:

— гастролер до начала выступлений предоставил организатору мероприятия письменное заявление об «осуждении российской агрессии (форму установит Кабмин)».

— ограничения не касаются граждан РФ, которые переехали жить в Украину.

— гастролер неоднократно осуждал «российскую агрессию против Украины, о чем свидетельствуют публикации в СМИ».

Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.