В Раде предлагают запретить гастроли российских артистов
КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 6660, запрещающий гастрольную деятельность российских артистов в Украине и украинских в России.
КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 6660, запрещающий гастрольную деятельность российских артистов в Украине и украинских в России.
Инициаторы законопроекта — Олег Осуховский, Михаил Головко, Юрий Левченко и Андрей Ильенко.
«С целью обеспечения безопасности украинских гастролеров целесообразно запретить проведение гастрольных мероприятий гастролерами, которые являются гражданами или резидентами Украины, на территории
Документ вводит изменения в закон «О гастрольных мероприятиях в Украине», запрещая украинским артистам выступать в России и на «оккупированных территориях», а российским, соответственно — в Украине и на «оккупированных территориях».
Прописан и ряд исключений:
— гастролер до начала выступлений предоставил организатору мероприятия письменное заявление об «осуждении российской агрессии (форму установит Кабмин)».
— ограничения не касаются граждан РФ, которые переехали жить в Украину.
— гастролер неоднократно осуждал «российскую агрессию против Украины, о чем свидетельствуют публикации в СМИ».
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