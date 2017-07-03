Сирия пригрозила США «ответом от союзников» в случае нового американского удара

«Мы бы не удивились, если бы Соединенные Штаты совершили новые атаки против Сирии. Но им следует внимательно рассмотреть возможные реакции (на атаки — ИФ), и они должны знать, что ответ Сирии и ее союзников будет не таким, как после первого акта агрессии (ракетного удара США по базе Эш-Шайрат ВВС Сирии после предполагаемой химатаки в Хан-Шейхуне — ИФ)», — заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Дамаск пригрозил Вашингтону «ответным ударом от союзников» в случае атаки по правительственным войскам Сирии наподобие ракетного удара, нанесенного США по авиабазе ВВС Сирии весной этого года, сообщает агентство FARS.

Он вновь подчеркнул, что официальный Дамаск с 2014 года не располагает химическим оружием, так как все имевшиеся вооружения были уничтожены в соответствии с соглашением, которого удалось достичь РФ и США.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, отмечая, что никогда не применяли химоружие на своей территории.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Эш-Шайрат.

В июне 2017 года США сбили сирийский истребитель, заявив, что Су-22 ВВС Сирии наносил удар по бойцам сотрудничающих с коалицией Демократических сил Сирии (ДСС).

После этого Минобороны РФ объявило о прекращении взаимодействия с Пентагоном по Сирии.