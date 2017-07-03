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20:08 (мск), источник: Интерфакс

Сирия пригрозила США «ответом от союзников» в случае нового американского удара

Дамаск пообещал, что теперь их реакция будет не такой, как в апреле этого года, когда коалиция атаковала базу Эш-Шайрат.

Источник: AP 2017

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Дамаск пригрозил Вашингтону «ответным ударом от союзников» в случае атаки по правительственным войскам Сирии наподобие ракетного удара, нанесенного США по авиабазе ВВС Сирии весной этого года, сообщает агентство FARS.

«Мы бы не удивились, если бы Соединенные Штаты совершили новые атаки против Сирии. Но им следует внимательно рассмотреть возможные реакции (на атаки — ИФ), и они должны знать, что ответ Сирии и ее союзников будет не таким, как после первого акта агрессии (ракетного удара США по базе Эш-Шайрат ВВС Сирии после предполагаемой химатаки в Хан-Шейхуне — ИФ)», — заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

Фоторепортаж
США нанесли ракетный удар по СирииРакетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб.

Он вновь подчеркнул, что официальный Дамаск с 2014 года не располагает химическим оружием, так как все имевшиеся вооружения были уничтожены в соответствии с соглашением, которого удалось достичь РФ и США.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, отмечая, что никогда не применяли химоружие на своей территории.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Эш-Шайрат.

В июне 2017 года США сбили сирийский истребитель, заявив, что Су-22 ВВС Сирии наносил удар по бойцам сотрудничающих с коалицией Демократических сил Сирии (ДСС).

После этого Минобороны РФ объявило о прекращении взаимодействия с Пентагоном по Сирии.

1 июля некоторые сирийские оппозиционные информационные интернет-порталы заявили, что в пригороде Дамаска хлором отравлены 30 боевиков. В США обвинили в этой атаке официальный Дамаск.

Комментарии
11
Другой Мир
Вот и пусть американцы, со своей коалицией переваривают информацию, и подумают стоит ли "будить лихо, пока оно тихо"? Раз уже Дамаск грозит ответом в случае агрессии со стороны США и ее прихвостней, значит с Москвой этот вопрос обсуждался и план действий готов.
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транзит Бангкок
В 91-м уже так вставили , что совка не стало на карте мира....
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www.Sochi.OOO Сочи ООО
Эта инфа вызывает гордость не только за братскую Сирию, но и за наши силы. Весь Сочи за Вас южные братаны. Вставите зазнавшимся западным баранам по самые уши.
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Дамаск доказал: Вашингтон бил по Шайрату на основании фальшивок исламистов
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20:12 (мск)© Ньюстюб
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