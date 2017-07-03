Сирия пригрозила США «ответом от союзников» в случае нового американского удара
Дамаск пообещал, что теперь их реакция будет не такой, как в апреле этого года, когда коалиция атаковала базу
Дамаск пообещал, что теперь их реакция будет не такой, как в апреле этого года, когда коалиция атаковала базу
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Дамаск пригрозил Вашингтону «ответным ударом от союзников» в случае атаки по правительственным войскам Сирии наподобие ракетного удара, нанесенного США по авиабазе ВВС Сирии весной этого года, сообщает агентство FARS.
«Мы бы не удивились, если бы Соединенные Штаты совершили новые атаки против Сирии. Но им следует внимательно рассмотреть возможные реакции (на атаки — ИФ), и они должны знать, что ответ Сирии и ее союзников будет не таким, как после первого акта агрессии (ракетного удара США по базе
Он вновь подчеркнул, что официальный Дамаск с 2014 года не располагает химическим оружием, так как все имевшиеся вооружения были уничтожены в соответствии с соглашением, которого удалось достичь РФ и США.
4 апреля в сирийском городе
Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе
В июне 2017 года США сбили сирийский истребитель, заявив, что Су-22 ВВС Сирии наносил удар по бойцам сотрудничающих с коалицией Демократических сил Сирии (ДСС).
После этого Минобороны РФ объявило о прекращении взаимодействия с Пентагоном по Сирии.
1 июля некоторые сирийские оппозиционные информационные