Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
От чего вас спасет спиннер
Актер, продавший престижную награду ради своих голодных детей
Дану Борисову лишили родительских прав
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Кремль убежден в свержении Путина и строит ядерные бункеры – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
20:48 (мск), источник: УНИАН

В Донецкой области задержан главный казак «ДНР» — полиция

На одном из контрольных пунктов пропуска вблизи Волновахи Донецкой области правоохранители задержали 66-летнего атамана регионального казачьего объединения «ДНР», который направлялся в Бердянск, чтобы увидеться с другом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Источник: УНИАН

Оказалось, что житель Макеевки имеет официальное удостоверение атамана «ДНР» и разрешение на хранение казацкого оружия (шашки, кинжала и плети).

Было установлено, что перед правоохранителями — действующий генерал-майор регионального казачьего объединения «ДНР». Он рассказал, что в 2011 году начал руководить полком, в состав которого входило 90 рядовых казаков. В 2014 году «казаки» присоединились к НВФ.

В обязанности полка входили охрана границ, совместные патрулирования.

Сейчас с главным казаком «ДНР» общаются оперативники и следователи Волновахского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса («содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Киеве количество заболевших острой кишечной инфекцией увеличилось до 38 человек
CNN рассказал о повестке встречи Путина и Трампа
В России запретили оставлять дошкольников в машине без присмотра взрослых
«Россия сдала экзамен»: СМИ — о Кубке конфедераций
Сирия грозит США «ответом от союзников» в случае нового удара
СК разрешил РПЦ опубликовать данные экспертиз останков Романовых
Гидрометцентр опроверг прогнозы об отсутствии лета в России
Завершено расследование дела «пьяного мальчика»
Спорт
Кержаков объявил о прекращении выступлений за «Зенит» В эфире радио «Зенит» Кержаков рассказал, что новый главный тренер команды Роберто Манчини в нем не заинтересован
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Около подъездов домов запретят курить
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь