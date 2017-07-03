В Донецкой области задержан главный казак «ДНР» — полиция

Оказалось, что житель Макеевки имеет официальное удостоверение атамана «ДНР» и разрешение на хранение казацкого оружия (шашки, кинжала и плети).

Было установлено, что перед правоохранителями — действующий генерал-майор регионального казачьего объединения «ДНР». Он рассказал, что в 2011 году начал руководить полком, в состав которого входило 90 рядовых казаков. В 2014 году «казаки» присоединились к НВФ.

В обязанности полка входили охрана границ, совместные патрулирования.

Сейчас с главным казаком «ДНР» общаются оперативники и следователи Волновахского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса («содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.