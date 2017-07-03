Помощники Путина и Эрдогана: Назарбаев сделал все за нас

В фильме говорится о последствиях инцидента, произошедшего 24 ноября 2015 года, когда фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС РФ, входивший в российскую авиационную группу в Сирии, был сбит ракетой «воздух-воздух» с истребителя F-16C ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы.

Отношения Путина и Эрдогана резко ухудшились, а позже Россия ввела санкции против Турецкой Республики.

В фильме говорится о том, что Нурсултан Назарбаев не стал отмалчиваться, как это сделали некоторые другие главы государств, и публично заявил, что нужен диалог.

«Мы сильно огорчены случившимися событиями между Россией и Турцией, пока что все нюансы этого вопроса нам неизвестны, но факт заключается в том, что российский бомбардировщик не нападал на Турцию, не шел на Турцию, шел воевать с террористами. И как друзья, соратники в борьбе должны были найти общий язык и не портить отношения, которые складывались много лет. Как бы трудно ни было, я считаю, надо совместно создать комиссию, быстро закончить, определить виновных, наказать и признать ошибки. И восстановить отношения. Я к этому призываю», — обратился Назарбаев к главам государств.

Как отмечают авторы фильма, лидер Казахстана уже тогда понимал, что только лишь его публичного призыва к скорейшему урегулированию ситуации будет недостаточно, и только он знал наверняка, как помирить Путина и Эрдогана и не допустить эскалации конфликта.

Ценой многих длительных переговоров сначала с Рейджепом Эрдоганом, затем с Владимиром Путиным Нурсултан Назарбаев лично сумел найти пути решения возникшего конфликта.

«Через четыре дня после падения самолета турецкий лидер связался по телефону с нашим президентом. Сразу отмечу, что разговор был очень сложным, тому причина — неодобрение Нурсултаном Назарбаевым действий турецких вооруженных сил», — говорит в фильме помощник президента Нурлан Онжанов.

По итогам переговоров Назарбаеву удалось уговорить Эрдогана написать письмо Путину с извинениями, а Путина, в свою очередь, — принять от турецкой стороны три условия: извинения, наказание виновных и возмещение ущерба.

23 июня 2016 года в Узбекистане на полях ШОС Владимир Путин должен был получить письмо от Рейджепа Эрдогана.

«Я привел Ибрагима Калына (помощник президента Турции — прим. автора) в резиденцию и пошел искать Юрия Ушакова (помощник президента России — прим. автора). Нурсултан Абишевич принял турецкого гостя и поговорил с ним. Он взглянул на письмо, уже подписанное Эрдоганом. Потом в комнату вошел помощник президента России, и Глава государства сказал: “Теперь должно быть все нормально. Переговорите между собой”», — вспоминает Онжанов.

«Мы все были свидетелями, когда два помощника просто были благодарны Нурсултану Назарбаеву и сказали: “Нурсултан Абишевич уже все за нас сделал”. И они просто обнялись и все. Вот, наверное, это момент, когда наш Глава государства еще раз показал, что ту работу, которую должны были делать российские дипломаты, он сделал», — говорит в заключение посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев.