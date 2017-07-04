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09:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области жители районного центра требуют заменить его главу

В Терновке прошел уже второй митинг за отставку главы района Ирины Беловой.

Впервые люди с плакатами вышли на улицу в марте этого года. В этот раз — собрались фермеры, предприниматели, руководители хозяйств и простые горожане.

По мнению собравшихся, чиновница не оправдала их надежд и способствует развитию коррупции в районе. Например, одна из главных претензий — к получению господдержки для сельхозпроизводителей. По словам местных аграриев, сделать это в Терновке очень сложно.

Альберт Черных, руководитель хозяйства:

«Пользуются всеми благами у нас те, кто к ним приближен, то есть, им все субсидии достаются, все достается фактически, вся господдержка. Нам же из господдержки не достается ничего».

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