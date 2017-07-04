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11:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Трамп вызвал эфир на себя. 45-й президент США ведет решающий бой с американскими СМИ

Отмечаемый 4 июля День независимости США встречают в условиях острейшего конфликта между президентом и ведущими СМИ — одним из символов американской демократии. Разместив в Twitter видео, на котором он изображает избиение человека с логотипом телекомпании CNN вместо лица, Дональд Трамп объединил против себя массмедиа, близкие как к демократам, так и к республиканцам. Война главы Белого дома с прессой фактически превратила СМИ в неформальную оппозиционную партию, добивающуюся его ухода.

Источник: AP 2017

День независимости США в этом году проходит в условиях непривычной «битвы гигантов» — поединка 45-го президента Дональда Трампа с могущественными американскими СМИ, до последнего времени остававшимися в Соединенных Штатах священной коровой благодаря знаменитой Первой поправке к Конституции, гарантирующей свободу слова и выражения.

В противостоянии с телекомпанией CNN, продолжающемся с момента его вступления в должность 20 января, президент Трамп нанес своему противнику самый скандальный удар, прибегнув к своему главному оружию — Twitter. В воскресенье глава Белого дома выложил в сети видео, на котором он, появившись на ринге, театрализованными движениями валит противника на пол и с победным видом обрушивает на его голову град ударов.

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Выставленный в сети ролик оказался переделанной записью участия Дональда Трампа в передаче «WrestleMania» 2007 года, когда будущий президент США устроил показное избиение главы американской федерации рестлинга Винса Макмэна. Спустя десять лет Дональд Трамп актуализировал старый ролик, заменив лицо поверженного противника логотипом телекомпании CNN. Президентский креатив на видео призвана усилить появляющаяся на экране в решающий момент схватки надпись «Fraud News Network» («Сеть мошеннических новостей»), в шрифте которой улавливается все тот же логотип CNN.

Реакция CNN появилась в тот же день: телекомпания повторила свой давний тезис о том, что Дональд Трамп не только ведет себя неадекватно, но и не справляется со своей работой.

Вместо того чтобы готовиться к зарубежной поездке, первой встрече с Владимиром Путиным, разбираться с Северной Кореей и работать над законопроектом по здравоохранению, он ведет себя как подросток, что явно не соответствует высокому посту, который он занимает.
CNN

Напомнив о предстоящем 7—8 июля саммите G20 в Гамбурге, в рамках которого должна пройти первая встреча президентов США и РФ, CNN призвала Дональда Трампа «начать делать свою работу».

Бурное выяснение отношений главы Белого дома с CNN происходит через считанные дни после того, как между Дональдом Трампом и американскими СМИ произошел еще один конфликт, затронувший журналистов телеканала MSNBC — ведущих передачи «Morning Joe» Мику Бжезински и Джо Скарборо. Опубликованная Дональдом Трампом запись в Twitter содержит уничижительные характеристики и самой передачи с ее «низким рейтингом», и ее авторов, которых Дональд Трамп называет «сумасшедшей Микой с низким IQ и психом Джо».

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В своем комментарии господин Трамп также сообщил, что три года назад он отказался от встречи с Микой Бжезински и Джо Скарборо, вспоминая, что у телеведущей «было сильное кровотечение от пластической операции на лице», заставившее его «сказать нет».

Этот твит Дональда Трампа шокировал не только журналистов, представителей женских неправительственных организаций, которые обвинили его в «сексизме», но и однопартийцев-республиканцев во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, посчитавших необходимым отмежеваться от выпадов президента в адрес Мики Бжезински, Джо Скарборо и телекомпании MSNBC.

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Через полгода после его вступления в должность длинная череда скандалов в отношениях с прессой вынудила ведущие американские СМИ, независимо от их редакционной политики и близости к демократам или республиканцам, проявить профессиональную солидарность, объединившись против главы Белого дома. Весьма символично, что ситуация, которая изначально выглядела как противостояние Дональда Трампа с CNN, сегодня переросла в тотальную войну президента с печатными и электронными СМИ, в которой Fox News неожиданно для себя оказался в одном лагере с CNN и MSNBC.

«На сегодняшний день американские СМИ фактически превратились в неформальную оппозиционную партию, отличающуюся наибольшим радикализмом и добивающуюся ухода Дональда Трампа. Журналисты видят в действующем главе Белого дома угрозу не только своей профессиональной деятельности, но и основам американской демократии», — прокомментировал «Ъ» конфликт Дональда Трампа с прессой профессор Высшей школы экономики Александр Домрин, много лет преподававший юриспруденцию в ведущих университетах США.

Между тем, несмотря на обвинения в подавлении свободы слова, конфликт ведет к взлету рейтинга ведущих СМИ и отдельных журналистов, позиционирующих себя в новом качестве — как профессиональных «борцов с режимом Трампа».

Так, «лицом сопротивления» стал посещающий брифинги в Белом доме репортер CNN Джим Акоста. Его антитрамповские твиты получили огромную популярность после того, как в ответ на введенный президентской администрацией запрет на съемку господин Акоста стал демонстративно размещать в сети сделанные на брифингах фотографии своих носков — по его словам, единственное, что разрешают снимать в Белом доме.

Сергей Строкань

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