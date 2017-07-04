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11:25 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Российский поселок Чертково и украинский Меловое теперь разделены забором

Поселок Чертково в Ростовской области и населенный пункт Меловое в Луганской теперь разделяет забор в 200 метров.

Инженерное сооружение установили российские пограничники для предотвращения незаконной деятельности контрабандистов и защиты своих граждан. Однако преграда создает и неудобства для местных жителей.

Одна улица — Дружбы народов, но два государства. Именно здесь прямо по территории населенного пункта с 1991 года проходит государственная граница России и Украины. Четная сторона Дружбы народов относится к российскому поселку Чертково, а нечетная уже к украинскому — Меловое.

Это значит, что перешел на другую сторону улицы — нарушил государственную границу. Теперь в Чертково границу прочертили четко — на участке длиной 200 метров российские пограничники установили инженерное сооружение. Чтобы защитить тех россиян, чьи дома вплотную стоят к украинской границе, как у Алексея Дербенёва.

«Раз подходят СБУ: “Батя, ты кто? Русский или украинец?”. Говорю: “Русский”. Спрашивают: “А какого ты года?”. Отвечаю: “1959”. Они: “Ну, тогда иди домой”. Значит непризывной, было бы лет 30, точно бы забрали. Много таких случаев происходило, и женщины жаловались. Сейчас я могу идти спокойно домой, не оглядываясь», — рассказывает житель поселка Чертково Алексей Дербенёв.

Стена стала преградой и для контрабандистов по обе стороны Дружбы народов. В этом году донские пограничники на этом участке изъяли товаров на сумму в два миллиона рублей. Но ограждение в центре поселка, как и любое ограничение, создает неудобства и для законопослушных граждан, многим приходится идти в обход.

Кроме того, многим жителям Чертково пришлось срочно оформить загранпаспорта, чтобы навещать родных в Меловом. Это уже требование украинской стороны. Даже коммунальные услуги некоторые оплачивают в разных государствах.

В случае чрезвычайной ситуации для пропуска скорой помощи или газовой службы в ограждении предусмотрена специальная калитка, но пока она на замке.

«Меловские пограничники к нам нормально относятся, а раньше заезжали командировочные. Всякие батальоны. Давно надо было эту границу поставить», — говорит житель поселка Чертково Геннадий Кириллов.

А пока только название улицы напоминает о том, как жили раньше братские государства и к чему они должны стремиться.

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