В ДНР сообщили, что задержанный полицией атаман не имеет отношения к республике

По данным полиции, у генерал-майора при себе было удостоверение атамана ДНР и разрешение на хранение казацкого оружия (шашки, кинжала и плети). Правоохранители завели дело по статье 256 «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«В составе силовых структур ДНР нет казачьих подразделений. Украинские пропагандисты перепутали республики или в спешке за сенсациями начали “штамповать” свои документы и титулы для задержанных лиц», — сказал РИА Новости представитель оперативного командования республики.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.