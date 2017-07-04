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00:57 (мск), источник: Известия

«Единая Россия» поднимет статус общественников

В высшем совете партии ожидают, что эта мера поможет привлечь внимание избирателей к выборам 2017−2018 годов.

Источник: Известия

Председатель высшего совета «Единой России» (ВС ЕР) Борис Грызлов намерен предложить председателю партии Дмитрию Медведеву разработать меры по повышению авторитета общественников в глазах населения. Об этом «Известиям» рассказал собеседник в руководстве высшего совета ЕР. Предложения, по его словам, будут высказаны 4 июля на заседании программной комиссии партии с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Мероприятие будет посвящено реализации предвыборной программы партии и, в частности, ее раздела «Качество государства».

Тезис о повышении авторитета общественников содержится в рабочей версии доклада рабочей группы высшего совета ЕР о государственно-партийном строительстве. По словам собеседника «Известий», концепция повышения роли общественности подразумевает следующее:

члены общественных палат и общественных советов при органах исполнительной власти получат дополнительные инструменты контроля над чиновниками.

— Если граждане увидят, что общественность становится реальной силой, способной контролировать чиновников, это убедит их в том, что они могут влиять на процессы, которые происходят в их жизни, — заявил источник «Известий» в партии.

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Он также подчеркнул, что контроль за чиновниками в партии понимают «в широком смысле слова». Так, решения на средних управленческих уровнях принимаются с учетом ряда факторов, в том числе социологических исследований — если они точны, то у чиновников есть объективная и достоверная информация для работы. Поэтому в ЕР считают необходимым повысить ответственное отношения россиян к участию в соцопросах в качестве респондентов.

— Гражданин должен понимать, что, отвечая на вопросы социологов, он формирует картину положения вещей. Если он будет лгать, то и представление будет неверным. Важно, чтобы решения чиновников принимались исходя из реальных настроений граждан, — добавил представитель «Единой России».

Информацию о разработке мер по повышению роли общественников «Известиям» подтвердил и глава рабочей группы ВС ЕР по внутриполитическому направлению Владимир Плигин. Он допустил, что часть материалов доклада будет использоваться Борисом Грызловым в его выступлении на программной комиссии.

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— Ряд экспертов, которые сейчас работают над докладом, отмечают необходимость вовлечения граждан в процессы демократического и гражданского характера. Гражданский контроль делает принятие решений на властном уровне более отрытым. Это стимулирует интерес у граждан, а раз люди заинтересованы контролировать, то они будут заинтересованы и принимать решения посредством голосования на выборах, — сказал Владимир Плигин.

При этом он подчеркнул, что сейчас доклад все еще в стадии подготовки. Окончательная редакция будет готова только в сентябре.

Проблемы российских общественников действительно обсуждаются в формате внутриполитической рабочей группы ВС ЕР, подтвердил директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Шутов, принимающий участие в разработке положений доклада группы ВС ЕР в качестве эксперта.

Это очень важно, когда правящая партия поднимает такие вопросы. Борьба общественников с бюрократией должна напомнить чиновникам, откуда у них власть. Механизм общественного гражданского контроля — это проявление любого самодостаточного государства. Партия действительно занимается этим вопросом. В докладе рабочей группы эта тема получит широкое развитие.
Андрей Шутов
Директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ)

Он также отметил, что Борис Грызлов намерен высказать предложения по повышению интереса к выборам 2017−2018 года и тезисы о необходимости стабилизации избирательного законодательства. При этом эксперты отмечают, что ставить в один ряд губернаторские выборы 2017 года и выборы президента в 2018 году не следует.

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— До старта в регионах самой жаркой стадии избирательной кампании по выборам губернаторов можно сказать, что сейчас только около 25−40 процентов населения готовы идти на выборы, — отметил глава лаборатории региональных исследований ЭИСИ Андрей Колядин.

Он подчеркнул, что в этих условиях выглядит логичным решение о привлечение к избирательным процессам всех институтов гражданского общества.

Политолог Антон Хащенко уверен, что, стремясь актуализировать день голосования, не стоит забывать и о самой избирательной кампании.

— Сегодняшний уровень доверия граждан к общественным советам при министерствах и общественным палатам достаточно невысок. Повышение их статуса, наделение их новыми полномочиями может повлечь за собой снижения доверия. Получается, что видимой работы нет, а вот полномочия увеличивается. Рационально было бы сначала усовершенствовать сами общественные советы и палаты, а потом уже наделять их новыми функциями, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что доклад рабочей группы высшего совета ЕР о государственно-партийном строительстве «Единая Россия» намерена осенью представить президенту России Владимиру Путину.

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