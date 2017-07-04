«Единая Россия» поднимет статус общественников

Источник: Известия

Председатель высшего совета «Единой России» (ВС ЕР) Борис Грызлов намерен предложить председателю партии Дмитрию Медведеву разработать меры по повышению авторитета общественников в глазах населения. Об этом «Известиям» рассказал собеседник в руководстве высшего совета ЕР. Предложения, по его словам, будут высказаны 4 июля на заседании программной комиссии партии с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Мероприятие будет посвящено реализации предвыборной программы партии и, в частности, ее раздела «Качество государства». Тезис о повышении авторитета общественников содержится в рабочей версии доклада рабочей группы высшего совета ЕР о государственно-партийном строительстве. По словам собеседника «Известий», концепция повышения роли общественности подразумевает следующее:

члены общественных палат и общественных советов при органах исполнительной власти получат дополнительные инструменты контроля над чиновниками.

— Если граждане увидят, что общественность становится реальной силой, способной контролировать чиновников, это убедит их в том, что они могут влиять на процессы, которые происходят в их жизни, — заявил источник «Известий» в партии.

Он также подчеркнул, что контроль за чиновниками в партии понимают «в широком смысле слова». Так, решения на средних управленческих уровнях принимаются с учетом ряда факторов, в том числе социологических исследований — если они точны, то у чиновников есть объективная и достоверная информация для работы. Поэтому в ЕР считают необходимым повысить ответственное отношения россиян к участию в соцопросах в качестве респондентов. — Гражданин должен понимать, что, отвечая на вопросы социологов, он формирует картину положения вещей. Если он будет лгать, то и представление будет неверным. Важно, чтобы решения чиновников принимались исходя из реальных настроений граждан, — добавил представитель «Единой России». Информацию о разработке мер по повышению роли общественников «Известиям» подтвердил и глава рабочей группы ВС ЕР по внутриполитическому направлению Владимир Плигин. Он допустил, что часть материалов доклада будет использоваться Борисом Грызловым в его выступлении на программной комиссии.

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— Ряд экспертов, которые сейчас работают над докладом, отмечают необходимость вовлечения граждан в процессы демократического и гражданского характера. Гражданский контроль делает принятие решений на властном уровне более отрытым. Это стимулирует интерес у граждан, а раз люди заинтересованы контролировать, то они будут заинтересованы и принимать решения посредством голосования на выборах, — сказал Владимир Плигин. При этом он подчеркнул, что сейчас доклад все еще в стадии подготовки. Окончательная редакция будет готова только в сентябре. Проблемы российских общественников действительно обсуждаются в формате внутриполитической рабочей группы ВС ЕР, подтвердил директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Шутов, принимающий участие в разработке положений доклада группы ВС ЕР в качестве эксперта.

Это очень важно, когда правящая партия поднимает такие вопросы. Борьба общественников с бюрократией должна напомнить чиновникам, откуда у них власть. Механизм общественного гражданского контроля — это проявление любого самодостаточного государства. Партия действительно занимается этим вопросом. В докладе рабочей группы эта тема получит широкое развитие. Андрей Шутов Директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ)

Он также отметил, что Борис Грызлов намерен высказать предложения по повышению интереса к выборам 2017−2018 года и тезисы о необходимости стабилизации избирательного законодательства. При этом эксперты отмечают, что ставить в один ряд губернаторские выборы 2017 года и выборы президента в 2018 году не следует.

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