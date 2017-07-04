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08:00 (мск), источник: Ведомости

Правительство может перенести закон Яровой на пять лет

Вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова может быть перенесено на пять лет — с 2018 на 2023 г. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассматривает положительный отзыв на соответствующий законопроект сенатора Антона Белякова и депутата Олега Шеина.

Источник: РИА "Новости"

О том, что комиссия вчера рассмотрела проект положительного отзыва на законопроект, рассказал источник, близкий к комиссии, и подтвердил участник заседания. Замечание к проекту высказал представитель ФСБ, авторам документа дано время на его доработку, сообщил один из собеседников. Какие именно замечания к проекту высказала ФСБ, источник не уточнил. Решения о переносе комиссия в понедельник не приняла, отзыв правительства еще будет обсуждаться, говорят собеседник «Ведомостей», близкий к комиссии, и человек, знакомый с одним из участников совещания. То, что отзыв нужно доработать, на практике означает, что в целом проект поддерживается, но нуждается в уточнениях, объясняет последний.

Возможно поэтапное вступление закона в силу с 1 июля 2018 г., поэтому законопроект требует уточнения, говорится в проекте отзыва.

«Ведомости» ознакомились с копией.

Ответа от комиссии Беляков вчера вечером еще не получил. На подготовку к исполнению закона у операторов остается год — поправки Яровой и Озерова вступят в силу 1 июля 2018 г. По нему операторы связи и интернет-сервисы обязаны в течение шести месяцев хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Вскоре после подписания закона президентом России Владимиром Путиным, 19 июля прошлого года, Беляков и Шеин предложили отсрочить его вступление в силу на пять лет.

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ФСБ и Минкомсвязь оценили затраты на «закон Яровой» в 4,5 трлн руб

Учитывая размер капитальных затрат на исполнение закона, переходный период на подготовку авторы законопроекта сочли слишком коротким.

Они опирались на открытое письмо операторов связи («Мегафон», МТС, «Вымпелком», Tele2), которые оценили затраты на хранение в 2,2 трлн руб. Расходы могли обернуться повышением тарифов на связь — операторам нужно компенсировать вложения, пишут Беляков и Шеин в пояснительной записке к законопроекту. В течение нескольких лет операторов ждут убытки, которые обернутся потерями бюджета и остановят развитие отрасли.

Помимо затрат исполнение закона сопровождается техническими сложностями по созданию инфраструктуры связи, аналогов которой пока нет нигде. Хотя закон мог бы стимулировать отечественную промышленность, сейчас нет необходимых мощностей и производителей и короткий переходный период может повлечь размещение столь масштабного заказа на зарубежных площадках, писали Беляков и Шеин летом прошлого года. Это противоречит поручению президента предусмотреть хранение данных на российском оборудовании и софте. За прошедший год изложенные в пояснительной записке доводы стали лишь еще более актуальными, сказал «Ведомостям» Беляков.

В начале мая стало известно, что производитель систем для оперативно-розыскных мероприятий «Норси-транс» готовит пилотный проект по тестированию оборудования, необходимого для исполнения закона Яровой. Тестирование начнется с одним из операторов мобильной связи. Как рассказывали источники «Ведомостей», им станет МТС. Пилотная зона будет в одном из крупных городов, знает один из них. По его данным, оператор решил пойти от обратного — взять имеющееся сейчас оборудование и посмотреть, на что оно способно.

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Минкомсвязи разработало проекты подзаконных актов с параметрами хранения, но документы пока не утверждены.

Подготовленные проекты подзаконных актов не только не облегчили положение операторов, а, наоборот, подтвердили худшие опасения по оценке стоимости реализации, говорит директор «Мегафона» по связям с госорганами Дмитрий Петров. По его мнению, перенос срока вступления закона в силу позволит лучше подготовить механизм его реализации. В том числе позволит и проработать использование отечественного оборудования, полагает он. «Вымпелком» пока не имеет представления о способах и средствах реализации требований закона и не может протестировать технические решения, рассказывает представитель оператора Анна Айбашева. Очевидно, что оставшегося до вступления закона в силу времени недостаточно, и «Вымпелком» поддерживает предложения по переносу вступления закона в силу, заявила она.

Представители МТС и Tele2 отказались от комментариев.

Представитель ФСБ вчера вечером на звонок «Ведомостей» не ответил. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и представитель Минкомсвязи оставили вопросы «Ведомостей» без ответа.

Светлана Бочарова, Павел Кантышев

В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский.

Комментарии
2
Сергей Сергеев
Отменить все мессенджеры! Оставить только почту- письма и телеграммы. Или почтовые голуби
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МИТЯЙ ВЕСЕЛУХА
закон треба отменити!
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