Правительство может перенести закон Яровой на пять лет

О том, что комиссия вчера рассмотрела проект положительного отзыва на законопроект, рассказал источник, близкий к комиссии, и подтвердил участник заседания. Замечание к проекту высказал представитель ФСБ, авторам документа дано время на его доработку, сообщил один из собеседников. Какие именно замечания к проекту высказала ФСБ, источник не уточнил. Решения о переносе комиссия в понедельник не приняла, отзыв правительства еще будет обсуждаться, говорят собеседник «Ведомостей», близкий к комиссии, и человек, знакомый с одним из участников совещания. То, что отзыв нужно доработать, на практике означает, что в целом проект поддерживается, но нуждается в уточнениях, объясняет последний.

Ответа от комиссии Беляков вчера вечером еще не получил. На подготовку к исполнению закона у операторов остается год — поправки Яровой и Озерова вступят в силу 1 июля 2018 г. По нему операторы связи и интернет-сервисы обязаны в течение шести месяцев хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Вскоре после подписания закона президентом России Владимиром Путиным, 19 июля прошлого года, Беляков и Шеин предложили отсрочить его вступление в силу на пять лет.

Учитывая размер капитальных затрат на исполнение закона, переходный период на подготовку авторы законопроекта сочли слишком коротким.

Они опирались на открытое письмо операторов связи («Мегафон», МТС, «Вымпелком», Tele2), которые оценили затраты на хранение в 2,2 трлн руб. Расходы могли обернуться повышением тарифов на связь — операторам нужно компенсировать вложения, пишут Беляков и Шеин в пояснительной записке к законопроекту. В течение нескольких лет операторов ждут убытки, которые обернутся потерями бюджета и остановят развитие отрасли.

Помимо затрат исполнение закона сопровождается техническими сложностями по созданию инфраструктуры связи, аналогов которой пока нет нигде. Хотя закон мог бы стимулировать отечественную промышленность, сейчас нет необходимых мощностей и производителей и короткий переходный период может повлечь размещение столь масштабного заказа на зарубежных площадках, писали Беляков и Шеин летом прошлого года. Это противоречит поручению президента предусмотреть хранение данных на российском оборудовании и софте. За прошедший год изложенные в пояснительной записке доводы стали лишь еще более актуальными, сказал «Ведомостям» Беляков.