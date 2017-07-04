Assosiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете

Источник: РИА "Новости"

Американское информационное агентство Associated Press подало ходатайство в федеральный суд Вашингтона об отклонении иска о клевете, который возбудил против него российский миллиардер Олег Дерипаска (23-я позиция в российском рейтинге Forbes; $5,3 млрд). В своем обращении журналисты заявили, что Дерипаска оспаривает историю о его возможных связях с соратником президента США Дональда Трампа Полом Манафортом на основании ее «напряженных последствий», а не информацию, переданную в материале Associated Press.

Такая публичная фигура, как Дерипаска, должна ссылаться на факты, — не только на выводы, — которые, если это будет действительно доказано, праводоподобно установят “злой умысел” в публикации Associated Press. Он этого не сделал. Адвокаты Associated Press

В своем иске агентство утверждает, что публикация, суть которой оспаривает российский предприниматель, «не содержит никакой клеветы в отношении Дерипаски». Адвокаты агентства заявляют, что утверждения истца не подкрепляют притязания на клевету, и также настаивают на том, чтобы суд рассматривал личность Дерипаски как публичного человека, «ограниченного общественного деятеля», что требовало бы от него соответствовать более жестким правовым стандартам.

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Дерипаска в своем первоначальном иске утверждает, что у читателей агентства, которые ознакомились со статьей, «остались впечатления», что «частные коммерческие сделки миллиардера были и все еще могут быть связаны с кампанией Трампа». Однако в юридических документах агентства говорится, что «в статье четко прописано, что отношения Дерипаски с Манафортом закончились давно». Речь идет о публикации журналистов Джеффа Хоровица и Чада Дея, в которой они со ссылкой на источники рассказали о сотрудничестве Олега Дерипаски с Полом Манафортом, который в прошлом был советником Дональда Трампа. По информации агентства, экс-глава избирательного штаба Трампа в течение нескольких лет работал на российского миллиардера для продвижения интересов Владимира Путина. После этого представители Дерипаски предложили агентству опровергнуть некоторые утверждения из статьи, в частности о «тайной работе» по продвижению интересов российского президента, однако Associated Press отказалось это делать.

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