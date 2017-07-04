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02:10 (мск), источник: РБК

Assosiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете

Associated Press попросило судью отклонить иск миллиардера Олега Дерипаски, который обвиняет агентство в клевете из-за публикаций о его сотрудничестве с соратником президента Дональда Трампа Полом Манафортом.

Источник: РИА "Новости"

Американское информационное агентство Associated Press подало ходатайство в федеральный суд Вашингтона об отклонении иска о клевете, который возбудил против него российский миллиардер Олег Дерипаска (23-я позиция в российском рейтинге Forbes; $5,3 млрд).

В своем обращении журналисты заявили, что Дерипаска оспаривает историю о его возможных связях с соратником президента США Дональда Трампа Полом Манафортом на основании ее «напряженных последствий», а не информацию, переданную в материале Associated Press.

Такая публичная фигура, как Дерипаска, должна ссылаться на факты, — не только на выводы, — которые, если это будет действительно доказано, праводоподобно установят “злой умысел” в публикации Associated Press. Он этого не сделал.
Адвокаты Associated Press

В своем иске агентство утверждает, что публикация, суть которой оспаривает российский предприниматель, «не содержит никакой клеветы в отношении Дерипаски». Адвокаты агентства заявляют, что утверждения истца не подкрепляют притязания на клевету, и также настаивают на том, чтобы суд рассматривал личность Дерипаски как публичного человека, «ограниченного общественного деятеля», что требовало бы от него соответствовать более жестким правовым стандартам.

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Дерипаска в своем первоначальном иске утверждает, что у читателей агентства, которые ознакомились со статьей, «остались впечатления», что «частные коммерческие сделки миллиардера были и все еще могут быть связаны с кампанией Трампа». Однако в юридических документах агентства говорится, что «в статье четко прописано, что отношения Дерипаски с Манафортом закончились давно».

Речь идет о публикации журналистов Джеффа Хоровица и Чада Дея, в которой они со ссылкой на источники рассказали о сотрудничестве Олега Дерипаски с Полом Манафортом, который в прошлом был советником Дональда Трампа. По информации агентства, экс-глава избирательного штаба Трампа в течение нескольких лет работал на российского миллиардера для продвижения интересов Владимира Путина.

После этого представители Дерипаски предложили агентству опровергнуть некоторые утверждения из статьи, в частности о «тайной работе» по продвижению интересов российского президента, однако Associated Press отказалось это делать.

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В середине мая Дерипаска подал в суд федерального округа Колумбия иск с обвинением агентства в клевете. В заявлении говорилось о том, что журналисты обвинили бизнесмена «в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям».

«В статье создается ложное впечатление, что коммерческие сделки, которые предприниматель совершил с 2005-го по 2009 год, имели некоторое отношение к предполагаемым преступлениям и нарушениям, связанным с предвыборной кампанией Дональда Трампа и выборами президента США в прошлом году», — говорится в заявлении. Истец также утверждает, что при этом сотрудники агентства знали, что «подобные сведения неверны или как минимум вызывают сомнения».

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