Владимир Миклушевский посетит с рабочим визитом Находку

Глава региона проверит, как на территории исполняются его поручения, в том числе по мерам защиты от угольной пыли. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Кроме того, Губернатор проверит, как ведется ремонт автомобильной дороги, ведущей в Находку. К настоящему времени на разных ее участках был выполнен ямочный ремонт, сейчас дорожные рабочие укладывают асфальт.

Далее глава региона осмотрит площадки стивидорных компаний, ведущих деятельность в портах Находки, и проведет совещание, основной темой которого станет ход реализации комплексного плана по снижению негативных последствий от открытой перевалки угля в муниципалитете.

В планах Владимира Миклушевского также — посетить ряд социальных объектов и провести прием граждан по личным вопросам.