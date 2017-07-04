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03:28 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Миклушевский посетит с рабочим визитом Находку

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский проведет рабочий день в Находкинском городском округе, во вторник, 4 июля.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Глава региона проверит, как на территории исполняются его поручения, в том числе по мерам защиты от угольной пыли. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Кроме того, Губернатор проверит, как ведется ремонт автомобильной дороги, ведущей в Находку. К настоящему времени на разных ее участках был выполнен ямочный ремонт, сейчас дорожные рабочие укладывают асфальт.

Далее глава региона осмотрит площадки стивидорных компаний, ведущих деятельность в портах Находки, и проведет совещание, основной темой которого станет ход реализации комплексного плана по снижению негативных последствий от открытой перевалки угля в муниципалитете.

В планах Владимира Миклушевского также — посетить ряд социальных объектов и провести прием граждан по личным вопросам.

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