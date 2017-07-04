Гройсман обеспокоен «дуализмом власти» в Украине
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КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Необходимо системно подойти к изменению Конституции, что позволит избежать дуализма власти в Украине, заявил
«Нам нужно системное изменение Конституции Украины и нужно забрать дуализм власти. Должна быть четкая ответственность: за что отвечает правительство, за что отвечает президент. Таким образом все должно быть урегулировано, в тех странах, где это урегулировано, система работает безупречно, где есть дуализм — всегда есть конфликты», — сказал Гройсман в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации.
За более чем 20 лет с момента принятия Основной закон Украины несколько раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.
Последняя инициатива конституционной реформы принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Предложенные изменения направлены на децентрализацию власти в стране, однако
По инициативе президента, Радой внесены изменения в Конституцию в части судебной реформы. Также сейчас разрабатываются изменения в Основной закон по статусу Крыма.