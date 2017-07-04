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07:24 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман обеспокоен «дуализмом власти» в Украине

По словам премьер-министра, необходимо системное изменение Конституции Украины, чтобы «забрать дуализм власти». Владимир Гройсман уверен, что «должна быть четкая ответственность: за что отвечает правительство, за что отвечает президент».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Необходимо системно подойти к изменению Конституции, что позволит избежать дуализма власти в Украине, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Нам нужно системное изменение Конституции Украины и нужно забрать дуализм власти. Должна быть четкая ответственность: за что отвечает правительство, за что отвечает президент. Таким образом все должно быть урегулировано, в тех странах, где это урегулировано, система работает безупречно, где есть дуализм — всегда есть конфликты», — сказал Гройсман в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации.

За более чем 20 лет с момента принятия Основной закон Украины несколько раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.

Последняя инициатива конституционной реформы принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Предложенные изменения направлены на децентрализацию власти в стране, однако из-за наличия в них спорного пункта об особом статусе Донбасса, что является одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, этот процесс на сегодня «поставлен на паузу».

По инициативе президента, Радой внесены изменения в Конституцию в части судебной реформы. Также сейчас разрабатываются изменения в Основной закон по статусу Крыма.

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