Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Ученые советуют есть горький шоколад каждый день
Спасший девушку мужчина утонул в Москве-реке
Филипп Киркоров с размахом отметил пятилетие сына
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Путин готовит ядерные бункеры на глубине 300 м под Москвой – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10Волшебники, ведьмы и квиддич
04:37 (мск), источник: ТАСС

СМИ: КНДР запустила ракету, она может упасть в исключительной экономической зоне Японии

Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на японское Министерство обороны.

Источник: AP 2017

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. КНДР осуществила во вторник утром запуск ракеты в направлении Японского моря. Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на японское Министерство обороны, она может упасть в исключительной экономической зоне Японии.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, запуск ракеты, вероятно, баллистической, был произведен из района северокорейской провинции Пхенан-Пукто.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан экстренный штаб, который занимается сбором информации. Береговая охрана предупредила экипажи судов о ракетном пуске и просит их не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 СМИ: КНДР запустила ракету, она может упасть в исключительной экономической зоне Японии
Захарова: информационная кампания о якобы применении Дамаском химоружия набирает обороты
СМИ: КНДР запустила ракету, она может упасть в исключительной экономической зоне Японии
Банкоматы, терминалы и интернет-магазины перешли на карты «Мир»
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
«Россия в плену у своих демонов»: СМИ — о Кубке конфедераций
Assoсiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Станислав Черчесов: Акинфеев? Виноватых никогда не ищем Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью подвел итоги Кубка конфедераций-2017
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Главные ошибки при установке бытовых приборов
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Владимир Путин подписал закон о реновации
Власти сообщили, сколько средств уже вложено в Новую Москву
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь