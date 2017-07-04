СМИ: КНДР запустила ракету, она может упасть в исключительной экономической зоне Японии

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. КНДР осуществила во вторник утром запуск ракеты в направлении Японского моря. Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на японское Министерство обороны, она может упасть в исключительной экономической зоне Японии.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, запуск ракеты, вероятно, баллистической, был произведен из района северокорейской провинции Пхенан-Пукто.