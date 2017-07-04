Бывший депутат красноярского Горсовета просит признать себя банкротом
Первое заседание назначено на 27 июля.
Первое заседание назначено на 27 июля.
Бывший депутат городского Совета депутатов Красноярска Сергей Суртаев попросил признать себя банкротом. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд, следует из картотеки дел.
Иск был принят к производству 30 июня. Личные данные истца (в том числе и дата рождения) совпадают с информацией
Суртаев просит признать его банкротом в связи с исковыми требованиями на сумму 2,91 млн рублей. Первое заседание назначено на 27 июля. В ближайшее время истцу нужно предоставить в канцелярию арбитражного суда выданные банком ПАО «Сбербанк России» и банка «ВТБ 24» (ПАО) выписки по операциям на счетах и по вкладам.
Отметим, Сергей Суртаев лишился полномочий депутата Горсовета Красноярска по представлению прокуратуры, так как поздно подал декларацию о доходах за 2015 год.
По закону, если Суртаева признают банкротом, он не сможет в течение 3 лет занимать управляющие должности в компаниях.