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04:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бывший депутат красноярского Горсовета просит признать себя банкротом

Первое заседание назначено на 27 июля.

Бывший депутат городского Совета депутатов Красноярска Сергей Суртаев попросил признать себя банкротом. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд, следует из картотеки дел.

Иск был принят к производству 30 июня. Личные данные истца (в том числе и дата рождения) совпадают с информацией экс-депутата. Указывается, что должник предлагает утвердить финансового управляющего из числа членов ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих».

Суртаев просит признать его банкротом в связи с исковыми требованиями на сумму 2,91 млн рублей. Первое заседание назначено на 27 июля. В ближайшее время истцу нужно предоставить в канцелярию арбитражного суда выданные банком ПАО «Сбербанк России» и банка «ВТБ 24» (ПАО) выписки по операциям на счетах и по вкладам.

Отметим, Сергей Суртаев лишился полномочий депутата Горсовета Красноярска по представлению прокуратуры, так как поздно подал декларацию о доходах за 2015 год. Экс-парламентарий имеет высшее образование по специальностям «Финансы и кредит», «Юриспруденция». В 2008 году работал в должности исполнительного директора в красноярском филиале НП «Сибирская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих». С 2008 работал в «Сбербанке России», с 2014 являлся директором по стратегическому развитию в акционерном банке «Таатта». В Горсовет избирался как член партии «Патриоты России», позднее перешел в «Справедливую Россию». В 2017 году пытался баллотироваться в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края.

По закону, если Суртаева признают банкротом, он не сможет в течение 3 лет занимать управляющие должности в компаниях.

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