Рейтинг регионов представят на ВЭФ во Владивостоке

Опрос предпринимателей проведет общественная организация «Опора России» в июле в ДФО. Цель анкетирования — узнать мнение бизнесменов о основных факторах, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства. В частности, речь идет о госуправлении, работе институтов развития, трудовые ресурсы, доступность финансов, спрос и административные барьеры в работе. Итоги опроса станут основой для составления рейтинга субъектов ДФО, который будет представлен во время Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«Восточный экономический форум — площадка, на которой на самом высоком уровне обсуждаются вопросы развития Дальнего Востока, принимаются системные решения. И мнение сообщества предпринимателей, от которых во многом зависит это развитие, основа для внесения предложений, диалога с федеральными и региональными властями. В конечном счете, это расширение возможностей бизнесменов, использование уже прописанных в законах инструментов поддержки», — отмечает руководитель дальневосточной дирекции организации Константин Богданенко.

Отметим, в настоящее время на уровне правительства принята стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ и «дорожная карта» по реализации этой стратегии. Координаторами проекта является открытое правительство и Генпрокуратура.

Как ранее подчеркивал глава минвостокразвития Александр Галушка, программа III ВЭФ продемонстрирует динамику изменений, происходящих на восточных территориях России.

— Первый и второй форум мы, на мой взгляд, провели неплохо. Было интересно инвесторам, мы получили большой приток инвестиций, большой приток интереса к Дальнему Востоку, и в целом положительные отзывы от всех приглашенных. В этом году мы также должны оправдывать инвестиционный интерес, обязаны сделать так, чтобы третий форум был еще более интересным. Мы должны показывать практику, показывать успешность тех людей, которые уже пришли на Дальний Восток и уже сегодня работают, — сказал Галушка.