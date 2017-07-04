Валентина Матвиенко: Новосибирская область — пример развития потенциала региона

«Во многом это стало возможным благодаря работе региональных властей во главе с губернатором Владимиром Городецким, результатом которой являются такие масштабные программы, как программа реиндустриализации экономики Новосибирской области, поддержанная на федеральном уровне, — сказала глава верхней палаты парламента России. — Это не просто теоретический документ, это практическая программа, которая тут успешно реализуется. Именно поэтому губернатору удалось добиться того, что федеральное правительство поддерживает отдельные составляющие этой программы».

«Новосибирская область является одним из мощных научных, промышленных, интеллектуальных, культурных центров России», — сказала Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов о потенциале нашего региона на федеральном уровне. По ее мнению, наш регион вносит огромный вклад в развитие страны и обладает опытом, который может быть использован другими субъектами Российской Федерации.

Валентина Матвиенко напомнила, что в регионе развивается сельскохозяйственное производство, привлекаются инвестиции, появляются новые интересные проекты. Кластерный подход, технопарки, Сибирское отделение РАН, которое много делает для развития науки, для внедрения современных научных достижений в практику; десятки передовых предприятий по производству инновационной конкурентоспособной импортозамещающей продукции.

«Уверена, что темпы экономического и социального развития Новосибирской области будут с каждым годом повышаться. Для этого есть условия, есть возможности, есть большой неиспользованный потенциал. Общее развитие России зависит от того, как будут развиваться ее регионы. Новосибирская область — пример того, как можно и нужно задействовать резервы и потенциал, как создавать благоприятные условия для инвесторов, привлекать их в экономику», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

В тот же день Валентина Матвиенко посетила Технопарк новосибирского Академгородка и новый корпус Новосибирского государственного университета, ознакомилась с проектом второй очереди строительства НГУ. Спикер Совета Федерации побывала в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» и осмотрела новую современную школу в Горском микрорайоне на 550 учебных мест. Школа № 212 — первое учебное заведение, построенное в регионе по новой федеральной программе.