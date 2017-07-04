Валентина Матвиенко: Новосибирская область — пример развития потенциала региона

«Новосибирская область является одним из мощных научных, промышленных, интеллектуальных, культурных центров России», — сказала Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов о потенциале нашего региона на федеральном уровне. По ее мнению, наш регион вносит огромный вклад в развитие страны и обладает опытом, который может быть использован другими субъектами Российской Федерации.
«Во многом это стало возможным благодаря работе региональных властей во главе с губернатором Владимиром Городецким, результатом которой являются такие масштабные программы, как программа реиндустриализации экономики Новосибирской области, поддержанная на федеральном уровне, — сказала глава верхней палаты парламента России. — Это не просто теоретический документ, это практическая программа, которая тут успешно реализуется. Именно поэтому губернатору удалось добиться того, что федеральное правительство поддерживает отдельные составляющие этой программы».
Валентина Матвиенко напомнила, что в регионе развивается сельскохозяйственное производство, привлекаются инвестиции, появляются новые интересные проекты. Кластерный подход, технопарки, Сибирское отделение РАН, которое много делает для развития науки, для внедрения современных научных достижений в практику; десятки передовых предприятий по производству инновационной конкурентоспособной импортозамещающей продукции.
«Уверена, что темпы экономического и социального развития Новосибирской области будут с каждым годом повышаться. Для этого есть условия, есть возможности, есть большой неиспользованный потенциал. Общее развитие России зависит от того, как будут развиваться ее регионы. Новосибирская область — пример того, как можно и нужно задействовать резервы и потенциал, как создавать благоприятные условия для инвесторов, привлекать их в экономику», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
В тот же день Валентина Матвиенко посетила Технопарк новосибирского Академгородка и новый корпус Новосибирского государственного университета, ознакомилась с проектом второй очереди строительства НГУ. Спикер Совета Федерации побывала в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» и осмотрела новую современную школу в Горском микрорайоне на 550 учебных мест. Школа № 212 — первое учебное заведение, построенное в регионе по новой федеральной программе.