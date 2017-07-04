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07:36 (мск), источник: ТАСС

Курдские отряды прорвались в старинную часть Ракки

Операция осуществлялась при поддержке с воздуха ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США.

Источник: Reuters
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ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Отряды вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) при поддержке с воздуха ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США вошли в старинную часть сирийского города Ракка, контролируемую бандами экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба штаба коалиции.

«Преодолев жесткое сопротивление со стороны ИГ, отряды СДС прорвались в старинную часть города Ракка», — отмечается в заявлении. «Силы коалиции помогли СДС продвинуться в наиболее укрепленную [боевиками] часть Ракки, пробив бреши в стене, окружающей старый город», — пояснили в штабе.

Ранее в понедельник телеканал Al Arabiya сообщил, что отряды СДС, которым оказывают поддержку с воздуха самолеты ВВС международной коалиции, уничтожили только за минувшие сутки 34 террориста ИГ. Потери в рядах СДС за весь июнь составили 77 бойцов.

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