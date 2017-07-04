В Новосибирской области могут сократить министерство

Новое министерство создадут в Новосибирской области. Об этом появилась информация на сайте электронной демократии Новосибирскй области. Проект об упразднении двух министерств региона и создании нового на их основе предложила администрация губернатора и правительства НСО.

Инициаторы предлагают сделать общее Министерство труда и социальной защиты, объединив эти ведомства. Новое подразделение будет иметь функции двух прежних министерств, кроме решения вопросов среднего профессионального и дополнительного образования, которые предложено передать Министерству образования и науки.

Проект обсуждают до 6 июля. Любой желающий может зарегистрироваться на портале и выразить свое мнение относительно этого предложения.