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08:26 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области могут сократить министерство

Об этом сообщение появилось на сайте электронной демократии.

Новое министерство создадут в Новосибирской области. Об этом появилась информация на сайте электронной демократии Новосибирскй области. Проект об упразднении двух министерств региона и создании нового на их основе предложила администрация губернатора и правительства НСО.

Инициаторы предлагают сделать общее Министерство труда и социальной защиты, объединив эти ведомства. Новое подразделение будет иметь функции двух прежних министерств, кроме решения вопросов среднего профессионального и дополнительного образования, которые предложено передать Министерству образования и науки.

Проект обсуждают до 6 июля. Любой желающий может зарегистрироваться на портале и выразить свое мнение относительно этого предложения.

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