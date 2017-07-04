Адвокаты Вячеслава Чебана опротестовали решение о предварительном аресте
Адвокаты бывшего замминистра внутренних дел Вячеслава Чебана, обвиняемого в коррупции, настаивают на его освобождении
Адвокаты бывшего замминистра внутренних дел Вячеслава Чебана, обвиняемого в коррупции, настаивают на его освобождении
Запрос рассмотрит сегодня столичная Апелляционная палата. 26 июня Чебана поместили под арест на 30 дней.
По данным НЦБК, он через своего посаженного сына вымогал 60 тысяч евро у фигуранта уголовного дела. Того обвиняли в распространении поддельных банковских карт. Посаженный сын Чебана, сотрудник Таможенной службы, тоже арестован.
В ведомстве начали служебное расследование. Обоим обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы.
Вячеслав Чебан женат на певице Ауре. До назначения замминистра внутренних дел возглавлял Департамент пенитенциарных учреждений. Сейчас работает в Службе госохраны.