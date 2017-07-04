Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
«Как гром среди ясного неба»: Машкова не пустили в Одессу
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Раскрыта причина экстремальных ливней на планете
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Кремль убежден в свержении Путина и строит ядерные бункеры – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
В Киеве рассказали об эко катастрофе, которая коснется РФ и ДНР
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
21Открытие Московского международного кинофестиваля
07:40 (мск), источник: Publika.md

Адвокаты Вячеслава Чебана опротестовали решение о предварительном аресте

Адвокаты бывшего замминистра внутренних дел Вячеслава Чебана, обвиняемого в коррупции, настаивают на его освобождении из-под стражи.

Источник: Publika.md

Запрос рассмотрит сегодня столичная Апелляционная палата. 26 июня Чебана поместили под арест на 30 дней.

По данным НЦБК, он через своего посаженного сына вымогал 60 тысяч евро у фигуранта уголовного дела. Того обвиняли в распространении поддельных банковских карт. Посаженный сын Чебана, сотрудник Таможенной службы, тоже арестован.

В ведомстве начали служебное расследование. Обоим обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы.

Вячеслав Чебан женат на певице Ауре. До назначения замминистра внутренних дел возглавлял Департамент пенитенциарных учреждений. Сейчас работает в Службе госохраны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Северная Корея запустила баллистическую ракету
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
«Россия в плену у своих демонов»: СМИ — о Кубке конфедераций
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
Банкоматы, терминалы и интернет-магазины перешли на карты «Мир»
Assoсiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Станислав Черчесов: Акинфеев? Виноватых никогда не ищем Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью подвел итоги Кубка конфедераций-2017
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь