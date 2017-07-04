Адвокаты Вячеслава Чебана опротестовали решение о предварительном аресте

Запрос рассмотрит сегодня столичная Апелляционная палата. 26 июня Чебана поместили под арест на 30 дней.

По данным НЦБК, он через своего посаженного сына вымогал 60 тысяч евро у фигуранта уголовного дела. Того обвиняли в распространении поддельных банковских карт. Посаженный сын Чебана, сотрудник Таможенной службы, тоже арестован.

В ведомстве начали служебное расследование. Обоим обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы.

Вячеслав Чебан женат на певице Ауре. До назначения замминистра внутренних дел возглавлял Департамент пенитенциарных учреждений. Сейчас работает в Службе госохраны.