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08:05 (мск), источник: СуперОмск

Назаров рассказал китайцам об омских кластерах

Губернатор Омской области Виктор Назаров выступил на саммите научно-технического сотрудничества и инноваций.

В рамках визита делегации Омской области в Маньчжурию губернатор Виктор Назаров выступил саммита научно-технического сотрудничества и инноваций на площадке дипломатического комплекса. Глава региона представил инвестиционный потенциал территории.

«Высокотехнологичные и наукоемкие отрасли экономики формируют одну шестую валового регионального продукта. Научными исследованиями и разработками у нас занимается около 40 организаций… Основное направление наших исследований — это промышленность: нефтехимия и машиностроение. Много исследований проводится в сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах», — сказал Виктор Назаров.

По словам губернатора, импульс развитию экономику придал переход на кластерную модель. В Омской области уже действуют нефтехимический и агробиотехнологический кластеры. Также Виктор Назаров сослался на успешный опыт взаимодействия с китайскими партнерами.

Визит омской делегации в Маньчжурию продлится до 5 июля.

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