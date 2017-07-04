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08:36 (мск), источник: Nakanune.ru

На довыборы в райсоветы Челябинска выдвинулись три кандидата

На довыборы в райсоветы Челябинска, которые пройдут 10 сентября, выдвинулись три кандидата. Соответствующая информация опубликована на сайте областного избиркома, передает корреспондент Накануне.RU….

Всего 10 сентября будет распределено пять депутатских мандатов. По два в райсоветах Ленинского и Тракторозаводского районов, и один в Металлургическом районе.

В настоящий момент об участие в выборах заявили три кандидата. Студент Евгений Лукин баллотируется от КПРФ в совет Ленинского района по 12 округу. Гендиректор ООО «Уралэнергия» Альберт Бикмухаметов выдвинулся по 23 округу в Металлургическом районе от «СР». в Тракторозаводском районе по 13 округу также документы подал только один человек — директор ООО «ИФК-Альянс» Юрий Паклин («СР»).

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