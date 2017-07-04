На довыборы в райсоветы Челябинска выдвинулись три кандидата

Всего 10 сентября будет распределено пять депутатских мандатов. По два в райсоветах Ленинского и Тракторозаводского районов, и один в Металлургическом районе.

В настоящий момент об участие в выборах заявили три кандидата. Студент Евгений Лукин баллотируется от КПРФ в совет Ленинского района по 12 округу. Гендиректор ООО «Уралэнергия» Альберт Бикмухаметов выдвинулся по 23 округу в Металлургическом районе от «СР». в Тракторозаводском районе по 13 округу также документы подал только один человек — директор ООО «ИФК-Альянс» Юрий Паклин («СР»).