В избиркоме назвали сроки выдвижения в омский горсовет

Что примечательно, с этого времени заявляться на выборы могут как самовыдвиженцы, так и партийные кандидаты. Раньше 11 июля партии могут провести только конференции по выдвижению, отметил председатель горизбиркома Иван Ходаков.

«У нас все — и партии, и самовыдвиженцы — подают документы с 11 по 31 июля. Единственный нюанс заключается в том, что партии могут проводить свои конференции и съезды по выдвижению с момента назначения выборов», — заявил Иван Ходаков в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».

Как ранее сообщал «СуперОмск», документы от участников выборов в горизбиркоме будут принимать с 11 июля до 18 часов 31 июля. Это же время будет предоставлено на сбор подписей. Для выдвижения подписи необходимо будет собрать всем партиям, кроме четырех парламентских. По избирательному объединению необходимо сдать 4,5 тыс. подписей. Самовыдвиженцы должны будут собрать по 250 подписей.