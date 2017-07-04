Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Как недосып влияет на мозг
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Дану Борисову лишили родительских прав
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Эксперт о гибели Боинга: самолёты Украины выполняли свою задачу
СМИ о "лицензии" США на вмешательства в дела РФ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
«Враг даже не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
09:39 (мск), источник: Kazinform

Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам дорожного движения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Kazinform

Закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере дорожного движения. Текст Закона публикуется в печати.

Читайте также
Помощники Путина и Эрдогана: Назарбаев сделал все за нас

Закон предусматривает новые нормы, которые исключают необоснованные запреты и будут способствовать усилению порядка на дорогах. Ряд поправок, внесенных в закон «О дорожном движении», направлен на устранение условий, способствующих коррупции. Так, закреплены обязанности полицейских после остановки транспортного средства незамедлительно подойти, представиться, предъявить удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные радара, если он использовался.

Также расширен перечень престижных номеров, за выдачу которых будет взиматься повышенная плата. Закрепляется право водителя на фото- и видеосъемку при остановке транспортного средства. В законопроекте дано определение специальным мероприятиям правоохранительных и спецорганов, проведение которых дает основание для остановки транспортных средств.

Кроме того, предусмотрена отмена требования об обязательной переэкзаменовке просроченного водительского удостоверения, запрета на перевозку пассажиров в ночное время нерегулярными автоперевозчиками, запрета на аэрографические рисунки на транспортных средствах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «плюс» Среди главных достоинств турнира - взросление немцев, битвы за страну и просто классный футбол
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь