Вице-премьер Крыма прокомментировал планы Киева изменить статус полуострова

Конституционная комиссия Украины в середине мая создала рабочую группу для разработки предложений по изменениям и дополнениям в конституцию относительно Автономной республики Крым (раздел 10 Основного закона). В понедельник украинский депутат от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь рассказал, что Конституционная комиссия 5 июля намерена утвердить предложения по статусу Крыма, который стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. Эксперты предлагают отказаться в украинской конституции от термина «Автономная республика Крым» и заменить его на «крымскую автономию», либо «крымско-татарскую автономию».

«Крым к украинской конституции никакого отношения не имеет, и зря они суетятся. Крымский народ уже давно определился и с конституцией своей, и с тем, в каком государстве он находится. Крымчане вернулись на родину, поэтому суета тут бесполезна. Кроме как провокацией эти все действия назвать по другому никак нельзя», — сказал РИА Новости Мурадов.

По его мнению, и сам украинский народ смеется над «потугами националистической власти, которая не знает, чем еще можно удивить окружающий мир». В то же время Мурадов подчеркнул, что «заигрывание киевских властей с крымскими татарами ничего позитивного народу не сулит».