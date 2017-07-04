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10:06 (мск), источник: РИА Новости

Вице-премьер Крыма прокомментировал планы Киева изменить статус полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что планы изменить статус Крыма в украинской конституции являются провокацией, так как Крым уже не имеет никакого отношения к Украине.

Источник: РИА "Новости"

Конституционная комиссия Украины в середине мая создала рабочую группу для разработки предложений по изменениям и дополнениям в конституцию относительно Автономной республики Крым (раздел 10 Основного закона). В понедельник украинский депутат от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь рассказал, что Конституционная комиссия 5 июля намерена утвердить предложения по статусу Крыма, который стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. Эксперты предлагают отказаться в украинской конституции от термина «Автономная республика Крым» и заменить его на «крымскую автономию», либо «крымско-татарскую автономию».

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«Крым к украинской конституции никакого отношения не имеет, и зря они суетятся. Крымский народ уже давно определился и с конституцией своей, и с тем, в каком государстве он находится. Крымчане вернулись на родину, поэтому суета тут бесполезна. Кроме как провокацией эти все действия назвать по другому никак нельзя», — сказал РИА Новости Мурадов.

По его мнению, и сам украинский народ смеется над «потугами националистической власти, которая не знает, чем еще можно удивить окружающий мир». В то же время Мурадов подчеркнул, что «заигрывание киевских властей с крымскими татарами ничего позитивного народу не сулит».

«Крымские татары, как только Крым вернулся к себе на родину в Россию, получили тот объем прав, который они никогда не имели при Украине. И кстати, при тех абсурдных предложениях, которые выдвигаются, они бы не имели даже в случае, если бы Крым еще состоял в составе Украины. Это было бы только лишение автономии и всех ее прав», — подчеркнул Мурадов. По его словам, сейчас крымско-татарский народ вместе со всеми крымчанами строит свою жизнь в российском Крыму.

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