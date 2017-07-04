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11:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Дозаправку в воздухе выполнили летчики ВВО в Хабаровском крае

В Хабаровском крае летчики истребительной и бомбардировочной авиации ВВО выполнили дозаправку в воздухе в составе пар.

В учении приняли участие пилоты истребителей Су-30см, экипажи бомбардировщиков Су-24, а также новейших Су-34, летный состав истребителей-перехватчиков МИГ-31 БМ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Дозаправка производилась от авиационного танкера Ил-78 на скорости около 560 км/час. Все установленные требования по высоте были соблюдены.

«В ходе упражнения авиагруппа в составе авиационного заправщика и двух боевых самолетов выходила на точку сборах, затем пилоты одновременно осуществляли сближение с танкером для выполнения дозаправки. Летчики, выполняющие это сложное летно-тактическое задание впервые, первый вылет осуществляли под руководством опытных инструкторов на двухместном Су-30», — говорится в сообщении пресс-службы округа.

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