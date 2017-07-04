Дозаправку в воздухе выполнили летчики ВВО в Хабаровском крае

В учении приняли участие пилоты истребителей Су-30см, экипажи бомбардировщиков Су-24, а также новейших Су-34, летный состав истребителей-перехватчиков МИГ-31 БМ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Дозаправка производилась от авиационного танкера Ил-78 на скорости около 560 км/час. Все установленные требования по высоте были соблюдены.