Дозаправку в воздухе выполнили летчики ВВО в Хабаровском крае
В Хабаровском крае летчики истребительной и бомбардировочной авиации ВВО выполнили дозаправку в воздухе в составе пар.
В Хабаровском крае летчики истребительной и бомбардировочной авиации ВВО выполнили дозаправку в воздухе в составе пар.
В учении приняли участие пилоты истребителей Су-30см, экипажи бомбардировщиков Су-24, а также новейших Су-34, летный состав
Дозаправка производилась от авиационного танкера Ил-78 на скорости около 560 км/час. Все установленные требования по высоте были соблюдены.
«В ходе упражнения авиагруппа в составе авиационного заправщика и двух боевых самолетов выходила на точку сборах, затем пилоты одновременно осуществляли сближение с танкером для выполнения дозаправки. Летчики, выполняющие это сложное