Дубровский поставил задачу к 2020 году сделать товарное рыбоводство одной из важных отраслей АПК региона

Об этом он заявил в ходе выездного заседания рыбохозяйственного совета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что развитие отрасли перешло в плановый, рабочий режим.

Об итогах развития отрасли в 2016 году рассказал глава регионального минсельхоза Сергей Сушков. Так, в прошлом году в Челябинской области общий улов водных биологических ресурсов, включая выращенную товарную аквакультуру, составил 4 тыс. 695 т, что больше показателя прошлого года на 3,2%. Для увеличения товарного улова в 2016 году в озёра было выпущено 183 млн шт. рыбопосадочного материала. В 2017 году выпущено 135 млн. шт. рыбопосадочного материала: личинок и мальков, до конца года планируется выпустить ещё не менее 50 млн. шт. Для разведения используются сиговые породы (пелядь, сиг, рипус, пелчир, муксун), осетровые (осетр и стерлядь), а также форель, карп, толстолобик, белый амур, налим, щука и лещ.

По словам министра, дальнейшее развитие отрасли невозможно без интенсификации процессов разведения и выращивания аквакультуры. В частности, компанией «Бионика» строит завод по выращиванию осетровых мощностью до 250 тонн в год и подращённой молоди сиговых до 1 млн штук в год.

«Важно, что у нас есть предприниматели, которые не боятся осваивать новые направления, внедрять новые технологии. На южноуральских озерах выращиваются такие ценные породы рыб, как осетр, сом, форель. Увеличивая объемы производства, мы сделаем продукцию более доступной для людей. К тому же спрос на местную рыбу достаточно высок. В целом же, перед нами стоит задача, чтобы к 2020 году товарное рыбоводство и промышленное рыболовство стало одной из важных отраслей регионального АПК наряду с животноводством или растениеводством», — подчеркнул губернатор.