Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
Уволена сотрудница Минздрава, критиковавшая помощь тяжелобольной
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2»
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Депутат Рады: команда бывшего премьера готова к захвату власти
СМИ: у США - "лицензия" на вмешательства в дела РФ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
«Враг даже не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
09:53 (мск), источник: РИА Новости

Путин наградил Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба президента РФ.

Источник: РИА Новости
Читайте также
Путин перед встречей с лидером Китая сыграл на рояле «Московские окна»

«За выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики Президент России В. В. Путин своим Указом наградил Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного», — говорится в сообщении.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Им награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане РФ за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России, а также главы и руководители правительств зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед РФ.

Комментарии
6
М М
Теперь у Си Цзиньпина есть, а у Трампа нет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
алексей смирнов
Зря ВВП старается,это совершенно не поможет,за 2016 год инвестиции Китая в Российскую экономику составили всего 2% от его зарубежных инвестиций,и то в сырьевой сектор.Большинство своих денег они вкладывают в ЕС и США. Китай себе в убыток ничего не делает,и никакие ордена и подлизование со стороны Путина им ж..пы,не помогут.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Федосеев
Вручил за то,что товарищ Си покупает электроэнергию из России в два-четыре раза дешевле,чем она продаётся Россиянам)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Китайские СМИ восторженно отозвались на визит Си Цзиньпина в Москву
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
 'Не забывайте: вы в России'. МИД Британии приятно удивил
Какова судьба недостроенных фрегатов для Черноморского флота
'Не забывайте: вы в России'. МИД Британии приятно удивил
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «плюс» Среди главных достоинств турнира - взросление немцев, битвы за страну и просто классный футбол
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь