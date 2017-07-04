Путин наградил Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Путин перед встречей с лидером Китая сыграл на рояле «Московские окна»

«За выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики Президент России В. В. Путин своим Указом наградил Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного», — говорится в сообщении.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Им награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане РФ за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России, а также главы и руководители правительств зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед РФ.