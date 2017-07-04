КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Пуск был произведен перед саммитом G20, на котором США планируют поднять северокорейскую проблему.
Пуск был произведен перед саммитом G20, на котором США планируют поднять северокорейскую проблему.
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — В Пхеньяне объявили об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Соответствующее сообщение было распространено во вторник Центральным телевидением КНДР.
Ранее о том, что проведенное во вторник в КНДР испытание могло быть испытанием МБР, сообщили представители США и Южной Кореи.
По данным южнокорейского агентства «Ренхап», Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону
Сообщение о пуске было подтверждено министерством обороны Японии, которая заявила, что ракета упала в ее исключительной экономической зоне.
Наблюдатели обратили внимание, что пуск ракеты был произведен в канун саммита G20, где, как предполагается, северокорейскую проблему будут активно поднимать США.