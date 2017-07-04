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10:27 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Назаров открыл в Китае Торговый дом Омской области

Власти Маньчжурии на год освободили новую организацию от арендной платы.

Сегодня, 4 июля, в китайском городе Маньчжурии состоялось официальное открытие Торгового дома товаропроизводителей Омской области. Как сообщает правительственный портал «Омская губерния», старт проекту дал губернатор Виктор Назаров.

В ассортименте Торгового дома — продукция омского производства: мучные и кондитерские изделия, растительные масла, одежда. Теперь омичи будут не только покупать китайскую одежду, но и продавать китайцам омскую.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — Уверен, в дальнейшем номенклатура товаров Торгового дома будет только расширяться. Знаю, что наши продукты востребованы на китайском рынке. Мы, со своей стороны, этому будем максимально содействовать.

Торговый дом разместится в зоне беспошлинной торговли и туризма Маньчжурии. Местные власти на год освободили омский Торговый дом от арендной платы. Также китайцы установили для омских товаропроизводителей налоговые льготы.

В первый день открытия Торговый дом уже нашёл первых покупателей: крупная китайская сеть приобретёт омские товары для перепродажи их в разные регионы Китая. Сделки можно будет заключать на электронной площадке.

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