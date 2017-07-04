Президент РМ поздравил главу США с национальным праздником Днем Независимости

— От своего имени, и от имени всей Республики Молдова выражаю самые искренние поздравления. В настоящее время Соединенные Штаты являются одной из стран, которые на протяжении 25 лет сотрудничества с Республикой Молдовой, поддерживали развитие демократических институтов, а также внедрение внутренних социоэкнономических проектов. В этом контексте, хотел бы выразить свою благодарность за оказанную Республике Молдова поддержку и свою предрасположенность к развития молдо-американского диалога, — заявил президент.

Кроме того, президент выразил твердую уверенность в том, что дружеские отношения между США и Молдовой будут развиваться во благо обеих стран.