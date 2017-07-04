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10:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область опротестует свое место в Национальном рейтинге АСИ

Иркутская область опротестует свое место в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Источник: Reuters

Об этом 4 июля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства. Напомним, в конце июня в Москве состоялась сессия агентства, которая была посвящена обсуждению результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. С 3 июля начала работу апелляционная комиссия для рассмотрения возможных претензий со стороны регионов. «Хотя методика и объективность рассмотрения апелляционных жалоб также не были раскрыты в ходе семинара, мы готовим обоснованную апелляционную жалобу в АСИ», — сказал министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский. В апелляции, помимо замечаний к методологии и расчетам отдельных показателей, будет представлена позиция Иркутской области о необходимости повышения прозрачности расчетов Национального рейтинга, а также обязательном представлении детализированных отчетов о показателях с целью возможности проведения углубленного анализа результатов.

По словам руководителя представительства правительства Иркутской области при правительстве РФ в Москве Евгения Балашова, взаимосвязи между показателями Национального рейтинга и фактическими показателями инвестиционной активности в регионах зачастую не прослеживается. «Парадоксально, что при наихудших показателях в Национальном рейтинге Иркутская область добилась восьмого места среди регионов России по темпам роста инвестиций в 2016 году и высоких позиций по версиям большинства российских рейтинговых агентств», — сказал Евгений Балашов.

Подобная ситуация сложилась не только в Иркутской области: Забайкальский край, став четвертым по темпу роста инвестиций в стране за три года, оказался в последней десятке регионов по инвестиционной привлекательности, а среди лидеров рейтинга оказались регионы, в которых темпы роста инвестиций оказались одними из самых низких в стране, — 68, 69, 81 и 83 места со снижением на треть и более. Фактически только пять регионов из топ-20 рейтинга показали прирост инвестиций за три года.

В экспертном заключении Института региональных экономических исследований (Москва) также отмечается: «Данные статистики и рейтингов, сформированных иными организациями, находятся в полном противоречии с оценкой уровня инвестиционного климата Иркутского региона, данной Агентством стратегических инициатив. Приходится констатировать, что оценка состояния инвестиционного климата в Иркутской области, данная Агентством стратегических инициатив, или субъективна, или же является результатом несовершенной методологии расчетов». При формировании рейтинга АСИ не пользуется общедоступными источниками информации об оценках качества предоставления услуг и фактическом изменении отслеживаемых показателей, ориентируясь на телефонный опрос респондентов.

Другим замечанием стало частое отсутствие взаимосвязи между экспертными оценками отдельных составляющих инвестиционного климата и проделанной работой по данным направлениям. Ряд регионов отметил, что предприниматели высоко оценили изменения в работе интернет-порталов об инвестиционной деятельности, хотя по факту в 2016 году работы в данном направлении не проводились. При этом у тех, кто существенно усилил инвест-портал, оценки могли, наоборот, снизиться.

Кроме того, неоднократно отмечалось, что по ряду показателей у регионов отсутствуют оценки. У Иркутской области это три показателя, характеризующие качество предоставления услуг по регистрации прав собственности, у других регионов количество неоцененных показателей доходило до 11, что составляет четверть всех показателей рейтинга. Представители АСИ поясняли это либо отсутствием достаточного числа респондентов, либо недостаточностью корректных оценок. Кроме того, не раскрывается информация, каким образом эксперты проводят эти оценки.

«Учитывается ли при расчете показателей Иркутской области и Республики Бурятия по направлению “Эффективность процедур по выдаче разрешения на строительство” государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается провести на Байкальской природной территории? — спросил Владимир Гордеев. — Ведь это существенно увеличивает срок выдачи разрешения на строительство». На этот вопрос, как и на ряд других замечаний, Иркутская область и другие регионы в ходе обсуждения не получили однозначных ответов и обоснованных контраргументов.

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