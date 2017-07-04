Назарбаев отменил уголовное наказание для лжепредпринимателей
Это сделано в целях гуманизации ряда уголовных правонарушений в экономической сфере.
Это сделано в целях гуманизации ряда уголовных правонарушений в экономической сфере.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам совершенствования правоохранительной системы», передает NUR.KZ со ссылкой на
В частности, исключена уголовная ответственность за лжепредпринимательство. Это сделано в целях гуманизации ряда уголовных правонарушений в экономической сфере.