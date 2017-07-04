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10:46 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев отменил уголовное наказание для лжепредпринимателей

Это сделано в целях гуманизации ряда уголовных правонарушений в экономической сфере.

Источник: Nur.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам совершенствования правоохранительной системы», передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности, исключена уголовная ответственность за лжепредпринимательство. Это сделано в целях гуманизации ряда уголовных правонарушений в экономической сфере.

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