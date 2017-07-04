И.о секретаря муниципального совета избран Андриан Талмач

За его кандидатуру единогласно проголосовали 30 советников из 51. На заседании присутствовали все фракции и независимые советники, кроме фракции Либеральной партии.

Кандидатура Талмача была рассмотрена фракциями в перерыве во время муниципального совета.

Талмач будет исполнять обязанности секретаря до момента пока не будет избран постоянный секретарь.

Новоизбранный и.о секретарь Андириан Талмач сказал после избрания, спасибо за доверие. Все то время, сколько я буду исполнять обязанности секретаря, буду достойно выполнять свою работу.

Необходимо работать для того, чтобы решить проблемы и разблокировать ситуацию в городе, — считает Талмач.

Андриан Талмач на протяжении 18 лет занимал должность секретаря претуры сектора Рышкань.