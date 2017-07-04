Назначен первый заместитель акима Атырауской области

Им стал Сагындык Лукпанов, ранее занимавший должность секретаря маслихата Атырауской области. На этом посту он заменил Гумара Дюсембаева, который был избран депутатом Сената РК. Глава региона Нурлан Ногаев пожелал удачи Гумару Дюсембаеву на новом посту и поблагодарил за проделанную работу.

Сагындык Лукпанов родился 5 ноября 1960 года. В 1983 году окончил Гурьевский техникум железнодорожного транспорта по специальности «техник-электрик». В 1996 году окончил Институт рынка при Казахской государственной академии управления по специальности «экономист». Трудовую деятельность начал электромонтером в Мангышлакской дистанции сигнализации и связи. В период с 1983 по 1989 год работал электромехаником, старшим инженером, начальником производственного участка, заместителем начальника данной дистанции. В 1991 году назначен начальником Гурьевской дистанции сигнализации и связи. В 1999 году назначен директором Акжайыкской головной дистанции сигнализации и связи. В 2002 году назначен на должность директора Атырауской магистральной сети, а в 2007 году главным инженером дирекции магистральной сети АО НК «Қазақстан темір жолы». В период с 2007 по 2010 год работал директором Атырауского представительства акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий». Избирался депутатом Атырауского областного маслихата III, IV, V, VI созывов. Избран секретарем Атырауского областного маслихата V, VI созывов. Награжден орденом «Кұрмет» и знаком «Почетный железнодорожник». Женат, имеет двоих детей.