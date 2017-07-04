Омское «Яблоко» первым выдвинет своих кандидатов в горсовет

Как рассказала «СуперОмску» лидер омского «Яблока» Татьяна Нагибина, конференцию по утверждению кандидатов партия проведет 8 июля.

«Яблочники» намерены выставить своих кандидатов на всех 20 одномандатных округах. Кто возглавит список, по словам Нагибиной, решится на партконференции. Однако партийцы, как отмечает Татьяна Нагибина, не будут ставить во главе списка своего лидера Григория Явлинского, несмотря на то, что по городу появились рекламные щиты с изображениями Явлинского и Нагибиной. Отметим, что такой прием используют в ЛДПР, где, вероятно, список возглавит Владимир Жириновский.

У остальных партий конференции состоятся примерно в одно и то же время. Так, справедливороссы назначили мероприятие по выдвижению кандидатов на 15 июля, единороссы — на 14 июля. Также, вероятно, 14 июля состоится и бюро омского обкома КПРФ.