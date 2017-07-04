Как Беларусь собирается заработать на сессии ПА ОБСЕ

Как считает спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко, выбор Минска для проведения летней сессии ПА ОБСЕ говорит о признании той роли, которую играет Беларусь в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе. Кроме того, подчеркнул он, Беларусь проводит политику, которая направлена на невмешательство в делах других стран, неукоснительно исполняет свои обязательства. «Немаловажную роль сыграло и то, что в нашей стране мир, гражданская стабильность и безопасность. Наша страна является донором безопасности для европейских государств. Парламенты первого и второго созыва восстановили наш статус в парламентском сообществе. Наша группа — одна из самых активных в ПА ОБСЕ, по нашей инициативе был принят ряд важнейших деклараций», — сказал Андрейченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Минская сессия ПА ОБСЕ пройдет под лозунгом «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ». Участие в сессии ПА ОБСЕ уже подтвердил президент Беларуси Александр Лукашенко. Для участия в сессии прибудут около 700 политиков из 57 стран мира. Ожидается, что по итогам сессии подпишут Минскую декларацию, которая станет рекомендацией для всех стран Организации.

«Сегодня именно недостаток доверия — главная причина того, что страны не могут обеспечить своим людям безопасность, стабильность и мир. Надо садиться и договариваться, Беларусь может быть идеальным мостом между Востоком и Западом», — считает председатель Палаты представителей.

К проведению сессии все готово

Основным местом проведения мероприятия сессии ПА ОБСЕ станет «Президент-отель» в центре белорусской столицы, Однако церемония открытия, в которой примет участие и белорусский президент, состоится во Дворце независимости."Президент-отель" в Минске.

Накануне «длинных выходных» спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что в Минске все готово для проведения мероприятия столь высокого уровня.

«Все готово, мы полностью готовы к проведению летней сессии ПА ОБСЕ», — сказал Андрейченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси также рассказал, что в финансовом плане проведение сессии ПА ОБСЕ — дорогостоящее мероприятие.

«Это недешевое мероприятие. Что касается проживания и питания — это не белорусские вопросы, это все на себя берет ПА ОБСЕ и участники. Поэтому это мероприятие даже выгодно Беларуси, гостиничному комплексу, предприятиям общепита и транспорта, потому что все расходы будут оплачиваться участниками», — добавил он.

Что будут обсуждать?

По словам Андрейченко, белорусская сторона подготовила проект резолюции по борьбе с появлением новых и распространением уже существующих психоактивных веществ. «Этот проект поддержали 20 стран, 44 депутата, поэтому мы считаем, что наша резолюция должна быть включена в повестку. Ну и мы поддержим тоже ряд резолюций. В первую очередь — российскую, которая направлена на борьбу с терроризмом, резолюцию США, которая направлена на борьбу с сексуальной эксплуатацией детей», — сказал спикер нижней палаты парламента.

О повестке дня сессии говорилось и на встрече Андрейченко с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая прошла 20 июня.

«Недостаток доверия — главная причина того, что страны не могут обеспечить для своих людей такие базовые ценности, как мир, стабильность и благополучие. Эти вопросы будут в центре внимания сессии, как и борьба с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией. Будет обсуждаться ситуация в Украине, на Ближнем Востоке», — сообщил Андрейченко.

Он также отметил, что самая большая делегация, которая приедет на сессию в Минск, — из США, она насчитывает 49 депутатов, из Германии прибудут 20 депутатов, из Италии и России — по 24 депутата. Председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен встречали в Минске Владимир Андрейченко и Марианна Щеткина.

Подготовкой мероприятия занимается секретариат Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

К недружественным мнениям в Минске готовы

Для участия в сессии ПА ОБСЕ в Минск уже приехали многие европарламентарии и представители международных организаций. В их числе — спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харашти.

Харашти, мандат которого официальный Минск не признает, прибыл в качестве приглашенного эксперта, а не спецдокладчика, но он все равно намерен озвучить свое мнение о правах человека в Беларуси во время ПА ОБСЕ, сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Спецдокладчик ООН высказал надежду, что участие в таком мероприятии, как сессия ПА ОБСЕ, станет первым шагом к признанию официальным Минском его мандата странового спецдокладчика ООН.

Между тем, спикер нижней палаты белорусского парламента Андрейченко отметил, что в ходе дискуссий сессии ПА ОБСЕ могут звучать и недружественные Беларуси мнения и высказывания. Он выразил надежду, что сессия должна пройти в конструктивном ключе. Тем не менее, в Минске понимают, что на сессию прибудут депутаты, которые состоят в различных политических партиях и имеют разную политическую ориентацию.

«Мы допускаем и готовы к тому, что могут быть различные выпады недружественные в адрес Беларуси. Европа всегда неоднозначна к нам. Это уже стало традицией европейских государств обвинять нас в том, что у нас нарушаются права человека, что мы не по тем законам живем и так далее. Но мы — нормальные ученики, и какой-либо шантаж здесь, угрозы, провокации — это просто путь в никуда», — сказал Андрейченко.

Что покажут евродепутатам

По словам спикера, культурная программа предусматривает знакомство высоких гостей с основными историческими достопримечательностями Беларуси. Им покажут Мирский и Несвижский замки, отведут в музей истории Великой Отечественной войны в Минске. Планируется также посещение мемориального комплекса «Хатынь».

«Мы хотим показать нашу страну, достижения и возможности, чтобы у депутатов остались хорошие впечатления и они бы захотели еще раз приехать», — сказал Андрейченко.