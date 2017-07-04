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11:52 (мск), источник: РИА Новости

Авиация коалиции во главе с США нанесла удар по сирийской деревне

БЕЙРУТ, 4 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат, погибли девять мирных граждан, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Источник: РИА Новости
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«Самолеты так называемой коалиции под предлогом борьбы с ИГ* нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат в 15 километрах от города Шаддади», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на прошлой неделе самолеты коалиции нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.

Агентство со ссылкой на собственные источники также сообщает, что коалиция 9 июня применила снаряды с белым фосфором, запрещенные международной конвенцией, в пригороде Ракки. Тогда жертвами стали 17 жителей.

* Террористическая группировка, запрещена в России.

Комментарии
2
Другой Мир
Вот это коалиция вместе США только и умеют, бомбить тех, кто не может ответить, из под тишка сбить самолет, который не ожидает удара в спину, уничтожить беспилотник сирийской армии, под выдуманным предлогом. Словом вся эта армия возглавляемая США блудня трусов и убийц, без чести и совести!
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Сергей Костенко
Ждём комментов знайки о профессионализме военных коалиции...
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