Авиация коалиции во главе с США нанесла удар по сирийской деревне

«Самолеты так называемой коалиции под предлогом борьбы с ИГ* нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат в 15 километрах от города Шаддади», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на прошлой неделе самолеты коалиции нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.

Агентство со ссылкой на собственные источники также сообщает, что коалиция 9 июня применила снаряды с белым фосфором, запрещенные международной конвенцией, в пригороде Ракки. Тогда жертвами стали 17 жителей.

* Террористическая группировка, запрещена в России.