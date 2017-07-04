Хабаровский депутат: Мы не пытались заработать себе галочки акцией против гей-пропаганды
По словам Андрея Никонова, пикет был организован совместно несколькими общественниками.
По словам Андрея Никонова, пикет был организован совместно несколькими общественниками.
Хабаровск, 4 июля, AmurMedia.
Акция протеста против решения ЕСПЧ, прошедшая в Хабаровске, стала результатом усилий нескольких общественных организаций, а не только НОД. Переговоры о совместных действиях с Хачатряном шли еще с зимы, сообщил корр. ИА AmurMedia депутат Хабаровской городской думы Андрей Никонов.
Ранее агентство сообщало, что акция протеста против решения ЕСПЧ о дискриминационности российского закона прошла в Хабаровске. Одним из организаторов акции стал координатор НОД Армен Хачатрян. Было собрано около сотни подписей под обращением к региональным парламентариям с предложением выступить инициатором разработки законопроекта Госдумой РФ о «Полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России». По мнению социолога Эльвиры Леонтьевой, акция протеста против решения ЕСПЧ стала просто попыткой НОД в Хабаровске нестандартно заявить о себе.
С противоположной точкой зрения вышел городской депутат Андрей Никонов. По его словам, он сам вышел на Армена Хачатряна еще в начале этого года с предложением организовать мероприятие, связанное с защитой традиционных ценностей.
— Чуть позже, в конце весны мы начали сбор подписей к депутатам Закдумы. Пикет возле «Гиганта» мы с Советом отцов и другими общественниками тоже поддержали. То, что организатором заявился Армен — просто юридический факт. Никто не пытался поставить себе
По словам парламентария, защитой семейных ценностей он занимается уже давно, еще со времен деятельности
— Я считаю, что у нас очень плохо, что не обращают внимания в Государственной думе на этот вопрос, который будоражит общественность, — подытожил Андрей Никонов.
Заметим, что в то же время пикет возле «Гиганта» поддерживал и НОД в Хабаровске, и федеральный координатор НОД Евгений Федоров, что не снимает полностью вопросов о целях и принадлежности этой акции.