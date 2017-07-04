Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
СМИ: Тулеева на носилках доставили на аэродром
Кристина Орбакайте поделилась трогательным видео с подросшей дочкой
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
Ходченкова, Устинова и Чиповская показали «Блокбастер» в Москве
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Кремль убежден в свержении Путина и строит ядерные бункеры – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
«Враг даже не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
9В Китае сошли два оползня
12:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский депутат: Мы не пытались заработать себе галочки акцией против гей-пропаганды

По словам Андрея Никонова, пикет был организован совместно несколькими общественниками.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 июля, AmurMedia.

Акция протеста против решения ЕСПЧ, прошедшая в Хабаровске, стала результатом усилий нескольких общественных организаций, а не только НОД. Переговоры о совместных действиях с Хачатряном шли еще с зимы, сообщил корр. ИА AmurMedia депутат Хабаровской городской думы Андрей Никонов.

Ранее агентство сообщало, что акция протеста против решения ЕСПЧ о дискриминационности российского закона прошла в Хабаровске. Одним из организаторов акции стал координатор НОД Армен Хачатрян. Было собрано около сотни подписей под обращением к региональным парламентариям с предложением выступить инициатором разработки законопроекта Госдумой РФ о «Полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России». По мнению социолога Эльвиры Леонтьевой, акция протеста против решения ЕСПЧ стала просто попыткой НОД в Хабаровске нестандартно заявить о себе.

С противоположной точкой зрения вышел городской депутат Андрей Никонов. По его словам, он сам вышел на Армена Хачатряна еще в начале этого года с предложением организовать мероприятие, связанное с защитой традиционных ценностей.

— Чуть позже, в конце весны мы начали сбор подписей к депутатам Закдумы. Пикет возле «Гиганта» мы с Советом отцов и другими общественниками тоже поддержали. То, что организатором заявился Армен — просто юридический факт. Никто не пытался поставить себе каких-то шашечек-фишечек-галочек, — уверен Андрей Никонов.

По словам парламентария, защитой семейных ценностей он занимается уже давно, еще со времен деятельности ЛГБТ-активиста Александра Ермошкина.

— Я считаю, что у нас очень плохо, что не обращают внимания в Государственной думе на этот вопрос, который будоражит общественность, — подытожил Андрей Никонов.

Заметим, что в то же время пикет возле «Гиганта» поддерживал и НОД в Хабаровске, и федеральный координатор НОД Евгений Федоров, что не снимает полностью вопросов о целях и принадлежности этой акции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Филиал «Хабаровский» АО «Славянка» распродает имущество
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «плюс» Среди главных достоинств турнира - взросление немцев, битвы за страну и просто классный футбол
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Создатели «Ликвидации»: Машков не пытался попасть в Одессу Авторы популярного сериала опровергли сообщения СМИ о том, что актера не пустили на съемки, которые якобы должны были пройти на территории Украины
Недвижимость
Главные ошибки при установке бытовых приборов
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Владимир Путин подписал закон о реновации
Власти сообщили, сколько средств уже вложено в Новую Москву
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь