Хабаровский депутат: Мы не пытались заработать себе галочки акцией против гей-пропаганды

Хабаровск, 4 июля, AmurMedia.

Акция протеста против решения ЕСПЧ, прошедшая в Хабаровске, стала результатом усилий нескольких общественных организаций, а не только НОД. Переговоры о совместных действиях с Хачатряном шли еще с зимы, сообщил корр. ИА AmurMedia депутат Хабаровской городской думы Андрей Никонов.

Ранее агентство сообщало, что акция протеста против решения ЕСПЧ о дискриминационности российского закона прошла в Хабаровске. Одним из организаторов акции стал координатор НОД Армен Хачатрян. Было собрано около сотни подписей под обращением к региональным парламентариям с предложением выступить инициатором разработки законопроекта Госдумой РФ о «Полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России». По мнению социолога Эльвиры Леонтьевой, акция протеста против решения ЕСПЧ стала просто попыткой НОД в Хабаровске нестандартно заявить о себе.

С противоположной точкой зрения вышел городской депутат Андрей Никонов. По его словам, он сам вышел на Армена Хачатряна еще в начале этого года с предложением организовать мероприятие, связанное с защитой традиционных ценностей.

— Чуть позже, в конце весны мы начали сбор подписей к депутатам Закдумы. Пикет возле «Гиганта» мы с Советом отцов и другими общественниками тоже поддержали. То, что организатором заявился Армен — просто юридический факт. Никто не пытался поставить себе каких-то шашечек-фишечек-галочек, — уверен Андрей Никонов.

По словам парламентария, защитой семейных ценностей он занимается уже давно, еще со времен деятельности ЛГБТ-активиста Александра Ермошкина.

— Я считаю, что у нас очень плохо, что не обращают внимания в Государственной думе на этот вопрос, который будоражит общественность, — подытожил Андрей Никонов.

Заметим, что в то же время пикет возле «Гиганта» поддерживал и НОД в Хабаровске, и федеральный координатор НОД Евгений Федоров, что не снимает полностью вопросов о целях и принадлежности этой акции.