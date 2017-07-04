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11:49 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Орденов, медалей и почетных званий удостоены почти четыре десятка человек. «По сложившейся доброй традиции в праздничные дни мы чествуем наиболее достойных граждан нашей страны. Глубоко символично, что главное государственное торжество белорусский народ связывает с освобождением страны от фашистских захватчиков, обретением свободы и независимости», — отметил глава государства.

Во Дворец Независимости были приглашены те, кто добился наивысших достижений в мирном труде и ратном деле.

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Александр Лукашенко подчеркнул, что нынешние наследники тех героических времен приумножают славу Отечества образцовым исполнением долга и личным мужеством. «Испокон веков воин, защитник Отечества пользовался в нашем обществе глубоким уважением, считался надежной опорой государства. И сегодня с нами лучшие представители Вооруженных Сил, правоохранительных органов, подразделений по чрезвычайным ситуациям», — сказал Президент.

По словам главы государства, представители аграрной сферы, труженики села также вносят весомый вклад в обеспечение национальной безопасности. «Своим напряженным трудом, порой в крайне неблагоприятных погодных условиях, они сумели существенно повысить экспорт продовольствия, укрепить бюджет страны в непростой для нее период», — отметил Александр Лукашенко.

Высокие награды и звания также получили представители самых разных отраслей экономики и профессий: промышленники и строители, врачи и юристы, лесоводы и спортсмены, деятели науки и культуры, сферы социальной защиты и обслуживания. «Это свидетельствует о том, что человек труда в нашем обществе имеет самые широкие возможности для применения своих сил и творческих способностей. И вклад каждого достойного гражданина, патриота своей страны будет отмечен по заслугам!» — подчеркнул белорусский лидер.

Впервые в новейшей истории белорусского государства были вручены медали «За спасенную жизнь». «Это новая государственная награда, позволяющая отметить подвиги тех сограждан, кто, рискуя собственной жизнью, спас жизни других людей», — сказал Президент.

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