Садового вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Мэра Львова допросят по делу о строительстве индустриального парка в городе.
Мэра Львова допросят по делу о строительстве индустриального парка в городе.
Генпрокуратура вызвала на допрос мэра Львова Андрея Садового по делу о выделении земли под индустриальный парк «Рясне-2». Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook.
«В 10:30 иду на допрос в Генпрокуратуру (ул. Петлюры 7/9). Дело «Государство Украина против индустриального парка во Львове… История продолжается уже около года и я удивляюсь терпению инвесторов, которые до сих пор не развернулись и не хлопнули дверью», — написал Садовый.
Отметим, что в конце 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что ведомство совместно с Национальной полицией Украины осуществляет досудебное расследование в рамках уголовного производства относительно возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц Львовского горсовета, которые привели к убыткам государства в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Досудебное расследование установило, что должностные лица Львовского горсовета, злоупотребляя служебным положением, заключили с предприятием договор