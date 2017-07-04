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11:46 (мск), источник: УНИАН

Садового вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Мэра Львова допросят по делу о строительстве индустриального парка в городе.

Источник: УНИАН

Генпрокуратура вызвала на допрос мэра Львова Андрея Садового по делу о выделении земли под индустриальный парк «Рясне-2». Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook.

«В 10:30 иду на допрос в Генпрокуратуру (ул. Петлюры 7/9). Дело «Государство Украина против индустриального парка во Львове… История продолжается уже около года и я удивляюсь терпению инвесторов, которые до сих пор не развернулись и не хлопнули дверью», — написал Садовый.

Отметим, что в конце 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что ведомство совместно с Национальной полицией Украины осуществляет досудебное расследование в рамках уголовного производства относительно возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц Львовского горсовета, которые привели к убыткам государства в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Досудебное расследование установило, что должностные лица Львовского горсовета, злоупотребляя служебным положением, заключили с предприятием договор купли-продажи земельного участка по цене 52 млн грн, несмотря на то, что нормативная денежная оценка такой земли составляла 140 млн грн.

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