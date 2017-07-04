Садового вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Генпрокуратура вызвала на допрос мэра Львова Андрея Садового по делу о выделении земли под индустриальный парк «Рясне-2». Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook.

«В 10:30 иду на допрос в Генпрокуратуру (ул. Петлюры 7/9). Дело «Государство Украина против индустриального парка во Львове… История продолжается уже около года и я удивляюсь терпению инвесторов, которые до сих пор не развернулись и не хлопнули дверью», — написал Садовый.