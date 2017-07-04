В Екатеринбурге глава Генконсульства США покидает свой пост

Глава дипломатической миссии США в Екатеринбурге Маркус Микелли покидает свой пост. Свои намерения он озвучил во время торжественного приёма по случаю Дня независимости Соединённых Штатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным региональных СМИ, мероприятие проходило в отеле Hyatt. Во время него Маркус Микелли заявил, что проработает в качестве генерального консула в Екатеринбурге до осени. После его сменит коллега по дипломатической службе, имя которого он называть не стал.

По имеющейся информации, после завершения работы в Екатеринбурге Маркус Микелли продолжит дипломатическую службу в одной из стран Прибалтики.

Как сообщало ИА REGNUM, Маркус Микелли был назначен главой Генконсульства США в Екатеринбурге в августе 2015 года. До прибытия на Урал он состоял в совете национальной безопасности в должности директора по делам центральной и восточной Европы, а в зону его ответственности входили европейские страны постсоветского пространства. Ранее Маркус Микелли дважды работал в Москве, а также на Украине и в Молдавии.