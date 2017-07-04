Путин поздравил участников молодежного форума «Таврида» с его открытием
Президент России выразил уверенность, что форум — это востребованная площадка для общения талантливой молодежи.
Президент России выразил уверенность, что форум — это востребованная площадка для общения талантливой молодежи.
Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», передает
«Можно с уверенностью сказать, что ваш форум стал отличной и
Путин также уточнил, что благодаря насыщенной программе форума, участники смогут проявить себя в творческих дискуссиях с экспертами, представителями органов власти и бизнеса, а также деятелями науки. Подобная практика поможет приобрести молодежи жизненный опыт.
Президент страны уверен, что «нынешний форум даст старт новым перспективным инициативам».
Форум «Таврида» проходит в Крыму с 3 июля по 31 августа. В 2017 году ожидается, что в форуме примут участие свыше трех тыс человек из различных регионов страны.