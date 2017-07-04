Путин поздравил участников молодежного форума «Таврида» с его открытием

Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», передает пресс-служба кремля.

«Можно с уверенностью сказать, что ваш форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу», — отмечено в послании президента.

Путин также уточнил, что благодаря насыщенной программе форума, участники смогут проявить себя в творческих дискуссиях с экспертами, представителями органов власти и бизнеса, а также деятелями науки. Подобная практика поможет приобрести молодежи жизненный опыт.

Президент страны уверен, что «нынешний форум даст старт новым перспективным инициативам».

Форум «Таврида» проходит в Крыму с 3 июля по 31 августа. В 2017 году ожидается, что в форуме примут участие свыше трех тыс человек из различных регионов страны.