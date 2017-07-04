В Молдове скоро будет новое правительство
Состав кабинета министров Молдовы в скором времени обновится.
Состав кабинета министров Молдовы в скором времени обновится.
КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. До окончания
«Реформа правительства — это не только один закон, а комплекс мер. Первый шаг — принятие нового закона. После его утверждения в окончательном чтении премьер Павел Филип представит в парламенте новую структуру кабмина, которую обсудят депутаты», — сказал Канду.
По его словам, утверждение этого закона позволит создать эффективную структуру правительства. В частности, сократят количество министерств. Как пояснил Канду, за новую структуру кабмина депутаты проголосуют до перерыва в их работе.
«Мы сделаем это до окончания
По его словам, «новая структура правительства уже готова на 99%».
«Она находится на столе премьера. Сразу после того, как мы проголосуем за проект закона, надеюсь, что это произойдет на этой неделе, премьер придет в парламент уже с новой структурой правительства. Это возможно на следующей неделе», — заключил Канду.
Парламент 30 июня утвердил в первом чтении проект закона по реформе правительства. Сам кабмин одобрил эту инициативу 8 июня. Предполагается, что из нового правительства исчезнут должности
В проекте не указано точное количество министерств в новом кабмине, а премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу. Предлагаемая структура правительства выглядит так: премьер, первый
Проект предполагает, что премьер получит право приходить в парламент с предложением своей структуры правительства и количества министерств.