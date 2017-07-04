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12:36 (мск), источник: Комсомольская правда

«Женщина, которая остановила холодную войну» Сюзанна Масси: Против России настроена маленькая кучка элит, а не Трамп и народ Америки

Что рекомендует лидерам США и России экс-советник Рейгана, помогавшая на переговорах с Горбачевым.

Источник: Комсомольская правда

Под аккорды первого концерта Чайковского скульптор Александр Бурганов срывает во дворике своего музея (в центре Москвы) полотно с нового творения — статуи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, жмущих друг другу руки. А ассистирует творцу пожилая американка в элегантном черном платье и жемчугах — знаменитая Сюзанна Масси, которую в 1980-х прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». Влюбленная в русскую культуру советница Рейгана инструктировала его перед первыми историческими переговорами с советским лидером в Женеве в 1985 году и дальнейшими встречами, которые заставили президента США отказаться от оценки СССР как «империи зла». И кому как не ей сегодня следует дать совет Владимиру Путину и Дональду Трампу перед личным знакомством на саммите «двадцатки» 7—8 июля в Гамбурге.

БОЛЕЗНЬ КАК У НАСЛЕДНИКА РОМАНОВЫХ

Связь с Россией у супругов-журналистов Сюзанны и Роберта Масси зародилась по трагическому поводу. У их сына Бобби в 70-х годах прошлого века диагностировали гемофилию (несворачиваемость крови), от которой страдал еще царевич Алексей Романов.

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Зная, что Григорию Распутину удавалось не единожды спасать наследника, они поехали в Россию за какой-либо информацией. Здесь Сюзанна до того прониклась культурным и историческим наследием нашей страны, что потом написала книгу «Николай и Александра» и многие другие, издавала стихи поэтов, включая Иосифа Бродского, собирала деньги на восстановление Павловского дворца и в итоге стала крупным специалистом по нашей стране. Бывала здесь постоянно, чем сильно беспокоила КГБ, и потом долго сидела без визы.

А большая политика пришла в ее жизнь в тот момент, когда Рональд Рейган размышлял, надо ли ему встречаться с Михаилом Горбачевым. Знакомые с мнением Масси люди во власти (та настаивала, что встречаться однозначно надо) представили ее президенту. Так она и оказалась в Белом доме. (А сына, кстати, выходили, и он тоже впоследствии пошел в политику).

РУССКАЯ ПОГОВОРКА ДЛЯ РЕЙГАНА

— Миссис Масси, как вы инструктировали президента США?

— Я — писатель, к политике и мозговым центрам, где разрабатывается внешняя политика США, никакого отношения не имею. Я просто изучала русскую культуру и знаю ее и российский народ так же хорошо, как народ и культуру Америки.

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С Рональдом Рейганом я встречалась перед каждым его общением с Горбачевым. Он тогда переживал: «Горбачев такой молодой, а я такой старый…». Я ему на это ответила: «Вы старше, вы мудрее, вы давно на посту, вы сильнее». Во время их первой встречи в Женеве в ноябре 1985 года, когда они общались целых восемь часов, я сама была в Ленинграде, смотрела новости по телевизору и испытывала сильное чувство гордости. Видела, что Рейгану было интересно. Надеюсь, что Трамп найдет время изучить, как проходила та историческая встреча.

В ходе переговоров о сокращении ракет средней дальности Рейган выдал: «Доверяй, но проверяй». Этой русской пословице научила его я: «Есть одна поговорка, которая может вам пригодиться. Вы актер и выучите ее за минуту». Многие думали, что он просто актер, но он умел видеть людей. Любил шутить. Уже в Москве в 1988 году на вопрос Михаила Сергеевича «Как вам Кремль?» ответил: «Мне нравится все, что старше меня!».

— Какими были ваши впечатления от этих людей-политиков?

— Рейган был глубоко верующим человеком, который очень хотел мира. Они оба пытались остановить ядерную войну. Но в итоге оставили эту проблему нам.

«АМЕРИКАНСКИЙ НАРОД НЕ НАСТРОЕН К РУССКИМ ВРАЖДЕБНО»

— Обстановка перед встречей их преемников 30 лет спустя легче или тяжелее?

— Тяжелее. Но я надеюсь на лучшее. И я несогласна с утверждениями, что идет новая холодная война. Она идет в Вашингтоне, но не в Америке. Никогда не отождествляйте американский народ с маленькой кучкой политической элиты из Вашингтона! Они и выдвигают все эти голословные обвинения. Но обвинения — это не доказательства. Я объездила с лекциями всю Америку.

Американский народ не настроен к русским враждебно. Он относится к вам с большим любопытством.

У нас мало информации о России, а позитивной вообще нет. Запад совершает огромную ошибку, проводя политику по отношению к стране, которой больше нет… Россия напоминает мне таинственную, загадочную и непредсказуемую женщину. А США — молодого человека, который привык действовать быстро-быстро. Вы нужны нам, а мы — вам.

«ВОЛНУЕТ НЕОПЫТНОСТЬ ТРАМПА»

— Что могли бы посоветовать сегодняшним переговорщикам?

— Руководствоваться здравым смыслом. Меня очень заботят многие моменты в Трампе. Он не всегда думает перед тем, как что-то сказать. У него совсем нет опыта управления государством, а у Путина он большой. Он дисциплинированный, мыслит осторожно.

Всем сердцем надеюсь, что они найдут общие точки. Это крайне важно. Чудеса случаются.

Если бы Путин спросил моего совета, я бы сказала: «Будьте терпеливы. Подождите. В Вашингтоне идет борьба».

P. S. Кстати, с Владимиром Путиным Сюзанна Масси знакома еще со времен его работы у Анатолия Собчака. После ее рассказа об их встрече на рождественской службе в России в 2000 году (будущий президент тогда троекратно расцеловал ее) даме дали на родине второе длинное прозвище: «единственная женщина, которую целовал и Рейган, и Путин».

СПРАВКА «КП»

Сюзанна Масси — американская писательница, родилась в Нью-Йорке в семье швейцарских дипломатов. Автор бестселлеров «Николай и Александра», «Павловск. Жизнь русского дворца», «Земля Жар-птицы. Красота былой России» и других книг о российской истории и культуре.

В 1984—1988 годах — советник президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу.

Основатель Санкт-Петербургского благотворительного фонда «Жар-птица» для детей, больных гемофилией, основатель Общества друзей Павловска, собравшего деньги на восстановление царского дворца.

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