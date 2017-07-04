«Женщина, которая остановила холодную войну» Сюзанна Масси: Против России настроена маленькая кучка элит, а не Трамп и народ Америки
Что рекомендует лидерам США и России
Что рекомендует лидерам США и России
Под аккорды первого концерта Чайковского скульптор Александр Бурганов срывает во дворике своего музея (в центре Москвы) полотно с нового творения — статуи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, жмущих друг другу руки. А ассистирует творцу пожилая американка в элегантном черном платье и жемчугах — знаменитая Сюзанна Масси, которую в 1980-х прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». Влюбленная в русскую культуру советница Рейгана инструктировала его перед первыми историческими переговорами с советским лидером в Женеве в 1985 году и дальнейшими встречами, которые заставили президента США отказаться от оценки СССР как «империи зла». И кому как не ей сегодня следует дать совет Владимиру Путину и Дональду Трампу перед личным знакомством на саммите «двадцатки»
БОЛЕЗНЬ КАК У НАСЛЕДНИКА РОМАНОВЫХ
Связь с Россией у
Зная, что Григорию Распутину удавалось не единожды спасать наследника, они поехали в Россию за
А большая политика пришла в ее жизнь в тот момент, когда Рональд Рейган размышлял, надо ли ему встречаться с Михаилом Горбачевым. Знакомые с мнением Масси люди во власти (та настаивала, что встречаться однозначно надо) представили ее президенту. Так она и оказалась в Белом доме. (А сына, кстати, выходили, и он тоже впоследствии пошел в политику).
РУССКАЯ ПОГОВОРКА ДЛЯ РЕЙГАНА
— Миссис Масси, как вы инструктировали президента США?
— Я — писатель, к политике и мозговым центрам, где разрабатывается внешняя политика США, никакого отношения не имею. Я просто изучала русскую культуру и знаю ее и российский народ так же хорошо, как народ и культуру Америки.
С Рональдом Рейганом я встречалась перед каждым его общением с Горбачевым. Он тогда переживал: «Горбачев такой молодой, а я такой старый…». Я ему на это ответила: «Вы старше, вы мудрее, вы давно на посту, вы сильнее». Во время их первой встречи в Женеве в ноябре 1985 года, когда они общались целых восемь часов, я сама была в Ленинграде, смотрела новости по телевизору и испытывала сильное чувство гордости. Видела, что Рейгану было интересно. Надеюсь, что Трамп найдет время изучить, как проходила та историческая встреча.
В ходе переговоров о сокращении ракет средней дальности Рейган выдал: «Доверяй, но проверяй». Этой русской пословице научила его я: «Есть одна поговорка, которая может вам пригодиться. Вы актер и выучите ее за минуту». Многие думали, что он просто актер, но он умел видеть людей. Любил шутить. Уже в Москве в 1988 году на вопрос Михаила Сергеевича «Как вам Кремль?» ответил: «Мне нравится все, что старше меня!».
— Какими были ваши впечатления от этих
— Рейган был глубоко верующим человеком, который очень хотел мира. Они оба пытались остановить ядерную войну. Но в итоге оставили эту проблему нам.
«АМЕРИКАНСКИЙ НАРОД НЕ НАСТРОЕН К РУССКИМ ВРАЖДЕБНО»
— Обстановка перед встречей их преемников 30 лет спустя легче или тяжелее?
— Тяжелее. Но я надеюсь на лучшее. И я несогласна с утверждениями, что идет новая холодная война. Она идет в Вашингтоне, но не в Америке. Никогда не отождествляйте американский народ с маленькой кучкой политической элиты из Вашингтона! Они и выдвигают все эти голословные обвинения. Но обвинения — это не доказательства. Я объездила с лекциями всю Америку.
У нас мало информации о России, а позитивной вообще нет. Запад совершает огромную ошибку, проводя политику по отношению к стране, которой больше нет… Россия напоминает мне таинственную, загадочную и непредсказуемую женщину. А США — молодого человека, который привык действовать
«ВОЛНУЕТ НЕОПЫТНОСТЬ ТРАМПА»
— Что могли бы посоветовать сегодняшним переговорщикам?
— Руководствоваться здравым смыслом. Меня очень заботят многие моменты в Трампе. Он не всегда думает перед тем, как
Всем сердцем надеюсь, что они найдут общие точки. Это крайне важно. Чудеса случаются.
СПРАВКА «КП»
Сюзанна Масси — американская писательница, родилась в
В 1984—1988 годах — советник президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу.
Основатель