Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Россия меня разочаровала!» - Немцы о Кубке конфедераций
Ученые советуют есть горький шоколад каждый день
Трамп и Меркель обсудили по телефону G20
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Ходченкова, Устинова и Чиповская показали «Блокбастер» в Москве
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Экс-глава Приднестровья переплыл Днестр и сбежал в Молдову – СМИ
«ВКС гудят над Балтикой»: НАТО о боевой авиации РФ
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Сирии впервые замечен новейший российский истребитель – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12:21 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

МИД Польши пригрозил Киеву заблокировать вступление в ЕС из-за Бандеры

Министр иностранных дел Польши отметил, что в случае нерешения вопросов между Варшавой и Киевом может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции и Македонии.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание wPolityce.

Читайте также
Львов с Варшавой соединят узкой железнодорожной колеей

«Экономическое сотрудничество, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве», — сказал он.

Ващиковский отметил, что в случае нерешения вопросов может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.

Министр напомнил, что сейчас готовится визит польского президента Анджея Дуды в Киев, а в прошлом году в Варшаве были президент Петр Порошенко и ряд украинских министров, работа над решением общих проблем продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 'Не забывайте: вы в России'. МИД Британии приятно удивил
Какова судьба недостроенных фрегатов для Черноморского флота
'Не забывайте: вы в России'. МИД Британии приятно удивил
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличат
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Около подъездов домов запретят курить
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь