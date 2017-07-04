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12:17 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко назначил Исаченко губернатором Минской области

4 июля, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Исаченко председателем Минского областного исполнительного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Область немалая, это половина страны. Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая помощником. Но каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области», — сказал Президент.

Глава государства отметил, что Анатолий Исаченко всю соответствующую работу знает по вертикали и имеет необходимый опыт.

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«Я очень бы хотел, чтобы у вас в Минской области получилось. На меня вы можете рассчитывать, когда вам будет необходима помощь. Разберитесь на месте, посмотрите на ситуацию еще раз, уже с этой высоты. Доложите о своих замыслах совету депутатов. Расскажите, в каком направлении будем действовать», — добавил Александр Лукашенко.

Президент также заявил о необходимости более интенсивными темпами и чаще проводить ротацию кадров.

До настоящего времени Анатолий Исаченко работал в должности помощника Президента Беларуси — инспектора по Минской области.

Ожидается, что 5 июля кандидатура Анатолия Исаченко будет предложена на сессии Минского областного Совета депутатов для утверждения в должности председателя облисполкома.

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